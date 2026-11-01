Rafael van der Vaart schrikt zich kapot: 'Dit is echt een aanfluiting'

Rafael van der Vaart en Imke Courtois hebben zondag stevig uitgehaald richting FC Utrecht-doelman . De twee analisten waren uitermate kritisch op het optreden van de 36-jarige keeper in het verloren competitieduel met Telstar.

FC Utrecht ging zondag met 4-2 onderuit op bezoek bij Telstar, dat voor het eerst in tien competitiewedstrijden weer een zege boekte. Al in de beginfase kwam de thuisploeg op voorsprong, nadat Padt een schot van Nökkvi Þórisson enorm slecht verwerkte en Tyrone Owusu in de rebound de 1-0 binnenschoot.

Artikel gaat verder onder video

Imke Courtois analyseert in de studio van de NOS waar het misging bij de doelman: "Hij staat vaak op de verkeerde plek. Bij de 1-0 van Owusu zag hij er ook niet goed uit. Hij schat die bal helemaal verkeerd in. Hij moet hier gewoon in zijn doel blijven staan. Dat kost je echt punten."

Rafael van der Vaart haakt in: "Zo duik ik ook naar de hoek", zegt de oud-speler van onder meer Ajax, Tottenham Hotspur en Real Madrid. "Dat lijkt toch nergens op. Ik vind het echt een aanfluiting. Als er iemand gewisseld moest worden, was het Padt wel."

Na de openingstreffer van Owusu liep Telstar verder uit via treffers van Abdelnour Soualhia, Thórisson en Ar'Jany Martha, terwijl de bezoekers nog wat terugdeden via Angel Alarcón en Yoann Cathline.

Door de nederlaag zakt FC Utrecht naar een zorgelijke twaalfde plaats in de Eredivisie. Telstar doet goede zaken, nu concurrenten Willem II en ADO Den Haag allebei onderuit gingen. De club uit Velsen-Zuid staat nu zestiende.