Ajax wint eindelijk weer eens van AZ en nadert Feyenoord tot op één punt

Ajax heeft voor het eerst in ruim vier jaar weer eens gewonnen van AZ. In de Johan Cruijff ArenA bleek een vroege goal van zaterdagavond voldoende voor een minimale 1-0 zege voor de Amsterdammers, die koploper Feyenoord daardoor tot op één enkel punt genaderd zijn op de ranglijst in de Eredivisie.

Sinds Ajax in maart 2022 met 0-2 aan het langste eind trok in Alkmaar, wist de club al elf (!) keer niet meer te winnen van AZ. In die serie werd zeven keer verloren en eindigde het Noord-Hollandse onderonsje vier keer in een gelijkspel. De serie zonder zeges op één tegenstander was daarmee de langste ooit in de clubgeschiedenis van Ajax, maar die is nu dus ten einde gekomen.

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Ajax-trainer Míchel Sanchez voerde voor het treffen met AZ drie wijzigingen door in zijn elftal ten opzichte van de benauwde zege op Sparta Rotterdam van vorige week (1-2). Thilo Kehrer, Dies Janse en Viktor Tsygankov (die laatste zat helemaal niet bij de wedstrijdselectie) verloren hun basisplaatsen aan Aaron Bouwman, Owen Wijndal en Davy Klaassen. Bij de bezoekers uit Alkmaar startten twee nieuwe namen ten opzichte van de 0-2 thuisnederlaag tegen FC Twente: Lee-Roy Echteld passeerde Mato Chávez en Wesley Hoedt, waardoor Wouter Goes en Mees de Wit hun opwachting mochten maken.

Tolu bezorgt Ajax droomstart

Na een openingsfase waarin het tempo wel hoog lag, maar echte kansen voor beide doelen uitbleven, nam Ajax vlak voor er tien minuten verstreken waren de leiding. Abdellah Ouazane zette vanaf links voor, waarna Tolu AZ-doelman Jari De Busser het nakijken gaf met een prima kopbal in de hoek: 1-0.

𝗡𝗮𝗮𝗺: Tolu Arokodare 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁: Kopgoals 💥 #AJAAZ https://t.co/9Y1879Vd5D — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2026

AZ moest dus al vroeg in de achtervolging. De Alkmaarders trokken het initiatief na de openingstreffer ook wel wat meer naar zich toe, maar de thuisploeg bleef betrekkelijk eenvoudig overeind. Wel had AZ meer kunnen (en misschien wel moeten) doen toen Mexx Meerdink en Weslley Patati er na balverlies van Ajax op het middenveld met z'n tweeën vandoor gingen, maar Baas tussen de pass van Meerdink op zijn ploeggenoot wist te komen.

Brandt valt nog voor rust uit

Ajax kwam na de goal van Tolu overigens ook nauwelijks meer in de buurt van De Busser en raakte tien minuten voor rust bovendien Julian Brandt kwijt. De Duitser speelde Ouazane aan bij een poging tot een snelle uitbraak en hield daarna plots zijn pas in, waarbij hij last van zijn hamstring leek te hebben. Al snel werd duidelijk dat de Duitser niet verder kon; Oscar Gloukh was zijn vervanger. Gescoord werd er daarna niet meer, waardoor beide ploegen even later met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg de kleedkamers opzochten.

Géén penalty voor AZ

Ook Echteld moest in de rust noodgedwongen een wijziging doorvoeren: Goes kon niet verder, en dus maakte Hoedt zijn entree. AZ begon vervolgens sterk aan de tweede helft en dacht kort na de hervatting recht te hebben op een penalty voor vermeend hands van Bouwman, maar die hield de arm in de ogen van de VAR dusdanig dicht tegen het lichaam dat daar geen sprake van was.

Leonardo probeert het wel

Bij Ajax gingen Klaassen en Ouazane na een kwartier spelen in de tweede helft naar de kant, Sanchez bracht Marcos Leonardo en Yves Bissouma als hun vervangers binnen de lijnen. Echteld haalde op zijn beurt Valdemar Byskov naar de kant, om Calvin Stengs binnen de lijnen te brengen. Later maakten Steven Berghuis en Daley Blind ook hun entree bij de Amsterdammers, die vooral bezig waren met het verdedigen van de minimale voorsprong maar daarbij geen grote kansen weggaven. Aan de overkant probeerde Leonardo het bij een sporadische Ajax-uitbraak met een spectaculaire omhaal, maar die vloog ruimschoots over het doel van De Busser.

Gloukh mikte vlak voor tijd wél tussen de palen, maar gaf zijn schot onvoldoende richting mee om De Busser te kunnen verrassen. AZ had voormalig Ajax-jeugdspeler Bendeguz Kovács inmiddels als extra aanvallend wapen binnen de lijnen gebracht en bleef op zoek naar een gaatje in de Amsterdamse defensie. Dave Kwakman kwam vlak voor het verstrijken van de officiële speeltijd wel tot een schotje, maar ook hij mikte over. Meerdink mocht diep in blessuretijd nog één keer aanleggen, maar Ter Stegen had zijn inzet klem en dus trok Ajax de voorsprong over de streep.

Gevolgen voor de stand

Door de zege komt Ajax op 24 punten uit elf duels en klimmen de Amsterdammers weer over PSV heen naar de tweede plaats in de Eredivisie. De achterstand op koploper en rivaal Feyenoord, dat eerder op de avond punten morste tegen Fortuna Sittard (1-1), bedraagt nog maar één enkel punt. AZ maakt pas op de plaats en blijft vijfde met 20 punten.