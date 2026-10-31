zette Ajax in de thuiswedstrijd tegen AZ weliswaar op voorsprong, maar oogst in de rustanalyse bij ESPN toch stevige kritiek. Analist Karim El Ahmadi laakt de manier waarop de Nigeriaan zich laat zien bij het meeverdedigen en het druk zetten tegen de Alkmaarders.

Na iets minder dan tien minuten spelen zette Tolu Ajax op voorsprong tegen AZ, dat al elf (!) wedstrijden op rij niet meer heeft verloren van de Amsterdammers. De huurling van Wolverhampton Wanderers kopte overtuigend raak na een prima voorzet van Abdellah Ouazane, waarmee hij alweer zijn tiende goal in vijftien officiële wedstrijden voor de Amsterdammers te pakken had.

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Na de vroege 1-0 werd Ajax echter niet één keer meer gevaarlijk voor het doel van AZ en kwamen de bezoekers er wat vaker goed uit, al werd Marc ter Stegen totaal niet aan het werk gezet. "De spelers van Ajax zijn aan de bal prima, maar zonder bal...", zegt Arnold Bruggink in de rust. Volgens El Ahmadi kan datzelfde gezegd worden van een aantal spelers van AZ: "Patati, Daal en Meerdink, die doen vrij weinig in het druk zetten."

El Ahmadi zegt vervolgens dat het vooral Tolu en Julian Brandt zijn die zich bij Ajax onttrekken aan het leveren van arbeid als de tegenstander aan de bal is. De Duitser viel overigens tien minuten voor rust uit met een blessure, waarna Oscar Gloukh hem kwam vervangen, maar dat was volgens de analist bepaald geen verbetering. "Met Tolu en Gloukh wordt het alleen nog maar erger, denk ik. Die sjokt alleen maar."

Vergelijking met PSV

"Als je dit bijvoorbeeld vergelijkt met PSV, in de eerste helft die ze tegen Feyenoord speelden. Als je ziet met hoeveel energie ze druk zetten. En Ajax speelt in de eigen ArenA, ik vind wel dat dat wel wat beter mag", zegt El Ahmadi vervolgens. Bruggink vult aan: "Het hedendaagse voetbal gaat om sprinten. Dat doet Ajax eigenlijk totaal niet, zonder bal."

'Als je dit in de Premier League doet, word je gelijk gewisseld'

Tolu krijgt al langere tijd kritiek op bovengenoemde punten. El Ahmadi zegt dan ook: "Ik begrijp nu waarom hij niet in de Premier League is geslaagd. Als je dit in de Premier League doet, dan word je denk ik gelijk gewisseld. En hij heeft nog geluk dat hij niet écht een goede concurrent heeft", verwijst El Ahmadi naar de spitsensituatie in Amsterdam. Door het wegvallen van de geblesseerde Kasper Dolberg heeft Tolu enkel concurrentie van de vooralsnog tegenvallende Marcos Leonardo.