Ajax-trainer Sanchez geeft eerste update over blessure Julian Brandt

De blessure waarmee Ajax-speler zaterdagavond uitviel tegen AZ lijkt mee te vallen. Dat zegt trainer Míchel Sanchez na afloop van de 1-0 zege op de Alkmaarders voor de camera's van ESPN.

Brandt greep na zo'n 35 minuten spelen in de Johan Cruijff ArenA plots naar zijn bovenbeen. Ajax stond op dat moment al met 1-0 voor, door een rake kopbal van Tolu Arokodare. De Duitser ging direct naar de grond en al vrij snel was duidelijk dat hij de strijd niet kon voortzetten. Oscar Gloukh was zijn vervanger, met de Israëliër in de ploeg wist Ajax de voorsprong uiteindelijk over de streep te trekken.

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Trainer Sanchez gaat na de wedstrijd in gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen. Die is de Spaanse taal gelukkig - goed - machtig, waardoor hij bij gebrek aan live ondertiteling de woorden van de Spanjaard kan vertalen.

Sanchez geeft AZ na de complimenten en stelt dat de Alkmaarders na het eerste kwartier gedomineerd hebben. De Spanjaard noemt het uitvallen van Brandt als een van de redenen dat Ajax het voetballend lastig had met de tegenstander, maar vermeldt daarbij óók dat de blessure van de Duitser 'mee lijkt te vallen'.

Programma Ajax tot de interlandbreak

Ajax speelt de komende week nog twee uitwedstrijden, voor de interlandperiode van november aanbreekt. Komende donderdag (5 november) gaan de Amsterdammers in de derde speelronde van de competitiefase in de Conference League op bezoek bij het Deense FC Midtjylland. Drie dagen later, op zondag 8 november, wacht in de Eredivisie weer een uitwedstrijd, dan in Enschede tegen FC Twente.

Daarna waaieren de internationals uit naar hun verschillende nationale ploegen. Ajax hervat de competitie vervolgens op zondag 22 november met een thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag.