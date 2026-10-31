Cambuur lijkt naar linkerrijtje te klimmen na ontsierd duel met Go Ahead Eagles

SC Cambuur was zaterdagavond hard op weg naar een overtuigende overwinning op Go Ahead Eagles, maar het duel in het Kooi Stadion kreeg een abrupt einde. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük besloot de wedstrijd in de 82e minuut definitief te staken nadat er opnieuw ongeregeldheden waren ontstaan door vuurwerk vanuit het uitvak. Op dat moment leidden de Friezen met 4-0.

Cambuur kende een uitstekende start en kwam al na zeven minuten op voorsprong. Ismaël Baouf kopte raak uit een voorzet van Rafik El Arguioui en bezorgde de thuisploeg daarmee een vroege voorsprong.

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De Friezen bleven vervolgens de bovenliggende partij. Na een kwartier spelen verdubbelde Jason Ceka de marge. De aanvaller profiteerde van voorbereidend werk van Devid Bouah en liet Jasper Cillessen kansloos.

Ook Go Ahead Eagles slaagde er niet in om het tij te keren. Vlak voor rust werd de situatie voor de bezoekers nog uitzichtlozer. Billy van Duijl maakte op aangeven van Ilyes Hamache de 3-0, waardoor Cambuur met een comfortabele voorsprong ging rusten.

Na rust liep Cambuur verder uit naar 4-0. Daarmee leek de thuisploeg op weg naar een bijzonder ruime overwinning.

Vuurwerk zorgt voor definitief einde

Het duel kende vervolgens een opmerkelijk verloop. Door vuurwerk vanuit het uitvak moest de wedstrijd tijdelijk worden onderbroken. Na ongeveer een halfuur konden beide ploegen aanvankelijk weer verder.

De hervatting bleek echter niet het einde van de ongeregeldheden. In de 82e minuut besloot Gözübüyük de wedstrijd definitief te staken, na wederom vuurwerk op de tribunes. Daardoor kwam er voortijdig een einde aan een avond waarop Cambuur sportief gezien uitstekend op weg was naar drie punten.

Wat de gevolgen van het staken zijn voor de wedstrijd, zal nog moeten blijken.