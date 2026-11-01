Rafael van der Vaart is verbijsterd door Weghorst: 'Dit moet je benoemen!'

Rafael van der Vaart is diep onder de indruk van het niveau dat zondag heeft aangetikt. De analist deelde in het NOS-programma Studio Sport de nodige complimenten uit aan de spits van FC Twente, na de historische 0-9-zege op Excelsior.

Weghorst speelde zondagmiddag een hoofdrol in het duel tussen Excelsior en FC Twente. De spits van de Tukkers maakte vier doelpunten, waaronder enkele fraaie treffers. Van der Vaart heeft naar eigen zeggen met volle teugen genoten van het optreden van de voormalig speler van onder meer Ajax en Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

"Deze middag was uniek. Ik heb goals van hem gezien... Bergkamp, Van Basten, noem ze maar op. Echt fantastisch! Dat moet je benoemen. Heel veel mensen vinden hem irritant, ik was er daar ook een van", geeft Van der Vaart toe.

"Alles lukte vandaag. Alles was mooi. Dit hebben we toch nooit van hem gezien? Ik heb echt genoten en natuurlijk ook van die jongen die vijf assists geeft", doelt de analist op linksbuiten Sondre Ørjasæter.

Nu is het aan FC Twente om de goede lijn door te trekken. Donderdagavond wacht eerst het duel met Pafos in de Conference League, waarna zondag de ontmoeting met Ajax op het programma staat.