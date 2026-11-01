Ajax wint, maar wordt één dag na de zege vernietigend aangepakt

Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van het spel dat Ajax zaterdagavond heeft laten zien tegen AZ (1-0 winst). De chef voetbal van De Telegraaf vindt de euforie in Amsterdam na de thuisoverwinning overdreven.

"Een kinderhand is snel gevuld", begint Driessen na afloop van het duel in een video van De Telegraaf. "Winnen van AZ na vijf jaar op zo'n manier, dan gaat de vlag uit en loopt iedereen de polonaise. Maar het spel was niet om aan te zien. Met Julian Brandt ging het nog wel en zag het er nog behoorlijk uit, maar toen hij wegviel, viel eigenlijk heel Ajax weg."

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Het uitvallen van de Duitse middenvelder nog voor de rust bleek een kantelpunt in de wedstrijd. Brandt greep naar zijn hamstring en werd afgelost door Oscar Gloukh. Zonder de dertigjarige controleur, die dit seizoen in elf competitieduels al goed was voor zes doelpunten en twee assists, zakte het elftal van hoofdtrainer Míchel Sánchez ver weg. AZ speelde de nodige mogelijkheden bij elkaar, maar doelman Marc ter Stegen hield zijn doel schoon.

Tolu Arokodare

De enige treffer van de avond viel al in de negende minuut. Uit een voorzet van Abdellah Ouazane torende Tolu Arokodare boven de verdedigers van AZ uit en knikte hij de 1-0 binnen. Voor de spits, die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, betekende dat zijn zesde doelpunt van dit Eredivisie-seizoen.

Driessen wil echter niet te hard van stapel lopen als het gaat om de prestaties van Arokodare: "In de lucht is hij gewoon onklopbaar, maar ik denk dat tegenstanders zich daar heel snel op zullen instellen. Dan moet ik nog zien of Tolu het doelpuntengemiddelde volhoudt. Zoals Abdellah Ouazane, die de voorzet gaf op Tolu, ook heel belangrijk is voor dit Ajax. Hij brengt nog een beetje individuele kwaliteiten met zich mee, die doorslaggevend kunnen zijn in wedstrijden zoals tegen AZ. Maar verder viel het me toch zwaar tegen."

Programma Ajax

Ondanks het moeizame veldspel stijgt Ajax na elf speelrondes met 24 punten naar de tweede plek op de ranglijst, met één punt achterstand op koploper Feyenoord en één punt voorsprong op PSV. Voor de Amsterdammers wacht nu een zware week met uitwedstrijden tegen FC Midtjylland en FC Twente.