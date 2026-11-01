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FC Twente verplettert tegenstander (0-9), vier goals Weghorst

1 november 2026, 16:26
Wout Weghorst / FC Twente
Foto: © Imago
2 reacties
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Dosty Amin | Redacteur
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FC Twente heeft zondagmiddag een ongekende overwinning geboekt op bezoek bij Excelsior. De ploeg van trainer John van den Brom was op Woudestein oppermachtig en trakteerde de Rotterdammers op een oorwassing van jewelste: 0-9. Wout Weghorst was met vier doelpunten de grote uitblinker, terwijl Sondre Ørjasæter met maar liefst vijf assists eveneens een hoofdrol opeiste.

De wedstrijd kreeg al na vijf minuten een opmerkelijke wending. Nesto Groen moest met een directe rode kaart vertrekken na een overtreding op Robin Pröpper. Excelsior moest daardoor vrijwel de gehele wedstrijd met tien man verder.

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FC Twente profiteerde optimaal van de numerieke meerderheid. In de twaalfde minuut opende Weghorst de score. De spits kopte een voorzet van Ørjasæter binnen en zette de bezoekers op voorsprong. Vervolgens sloeg de aanvalsleider opnieuw toe. Na een combinatie met Younes Taha verdubbelde hij de voorsprong, waarna hij kort daarna ook zijn hattrick completeerde.

De Tukkers bleven de aanval zoeken. Thomas van den Belt maakte er met een fraaie lob 0-4 van, waarna Daan Rots vlak voor rust ook nog een doelpunt voor zijn rekening nam. Excelsior zocht daardoor met een 0-5-achterstand de kleedkamers op.

Na de pauze ging FC Twente vrolijk verder. Jordy Bawuah tekende voor de 0-6, waarna Weghorst vanaf elf meter mocht aanleggen. De spits benutte de strafschop voor de 0-7 en maakte daarmee zijn vierde doelpunt van de middag. Ook Ramiz Zerrouki kreeg vervolgens de kans om vanaf de strafschopstip te scoren. De middenvelder bleef koel en maakte er 0-8 van.

Het slotakkoord was voor Daan Rots. De aanvaller maakte zijn tweede doelpunt van de middag en bepaalde daarmee de eindstand op liefst 0-9.

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familieharbers03
565 Reacties
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familieharbers03
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en het mooiste kwam uit de mond van de commentator!! twente krijgt een penalty opgetrokken arm komt de bal tegenaan!! is altijd een penalty!! tsja waarom gisteren niet dan?? precies hetzelfde en rode kaart vond ik een beetje overdreven! hij kon hem nooit zien! geel was meer dan terecht geweest

Just Me
768 Reacties
228 Dagen lid
513 Likes
Just Me
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Wowww, dit is geen klein bericht 😆

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