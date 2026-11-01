Frans van Seumeren (76) doet stap terug: 'Ik moet mezelf beschermen...'

Frans van Seumeren vertrekt vanaf volgend seizoen uit de raad van commissarissen (RvC) van FC Utrecht. De grootaandeelhouder doet daarmee een stap terug op bestuurlijk niveau, maar blijft financieel nauw betrokken bij de Domstedelingen. In de videopodcast Herrie in de Slachtstraat geeft hij uitleg over zijn besluit.

Van Seumeren is al sinds 2008 nauw betrokken bij FC Utrecht. De ondernemer werd dat jaar grootaandeelhouder en investeerde miljoenen euro's in de club. Daarmee is hij inmiddels ruim achttien jaar een belangrijke kracht achter de Domstedelingen. Van Seumeren erkent dat zijn grote betrokkenheid bij FC Utrecht soms ook een keerzijde heeft. Wanneer de resultaten tegenvallen, heeft hij naar eigen zeggen de neiging om in te grijpen. Dat kan bovendien financiële gevolgen hebben.

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"Ik ben financieel én als supporter erg betrokken bij FC Utrecht. Ik heb nogal de neiging om, als het niet goed gaat, maatregelen te nemen om het wel goed te laten gaan. En dat heeft altijd financiële implicaties", vertelt hij in de podcast. "Ik moet mezelf controleren. Ja, me tegen mezelf in bescherming nemen."

Opvallend genoeg wordt zijn financiële belang in FC Utrecht juist groter. Zijn aandelenpakket groeit van 50,5 naar 55 procent. Die uitbreiding hangt samen met een wijziging in de aandeelhoudersstructuur, waarbij het aantal aandeelhouders wordt teruggebracht. Daarmee ontstaat een opvallende situatie: Van Seumeren vergroot zijn financiële belang in de club, terwijl hij tegelijkertijd een stap terugzet binnen de bestuurlijke organisatie.

Ook de raad van commissarissen wordt kleiner. Het huidige orgaan, dat uit vijf leden bestaat, wordt teruggebracht naar drie leden. De veranderingen maken deel uit van een bredere herstructurering binnen FC Utrecht.

Van Seumeren blijft dus een belangrijke kracht achter de club, maar kiest ervoor zijn bestuurlijke betrokkenheid vanaf volgend seizoen te beperken.