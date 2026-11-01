Wout Weghorst dankt God na historische zege: 'Heeft mij energie gegeven'

is in extase na de monsterzege van FC Twente op bezoek bij Excelsior. De Tukkers wonnen met 0-9 en Weghorst was verantwoordelijk voor vier treffers. In gesprek met ESPN blikt de spits terug op het sensationele duel.

Want sensationeel was het: FC Twente boekte op bezoek bij Excelsior, dat 85 minuten met tien man op het veld stond, de grootste overwinning ooit in de Eredivisie. Een wedstrijd die de geschiedenisboeken in gaat, met Weghorst als een van de grote hoofdrolspelers.

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"Dit was wel een hele mooie, bijzondere middag. Als je ziet hoe het tot stand komt, het voetbal dat je speelt en de goals die je maakt... Alle dank naar God. Die heeft mij de energie gegeven."

Weghorst maakte vier doelpunten, maar daar zaten ook nog eens hele fraaie treffers tussen. Tijdens het interview met ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp kijkt hij de beelden terug en begint Weghorst te glunderen: "Je voelt direct dat het mooie en speciale goals zijn. Het is fantastisch. Je ziet het ook aan mijn reactie. Je weet dat het speciaal was. Ik heb twee keer een hattrick gemaakt in Duitsland, in Nederland nog niet. En nu zelfs nog vier..."

Weghorst is niet alleen blij met zijn eigen individuele prestatie, maar ook met het optreden van zijn team. Hij is lovend over hoe FC Twente voor de dag is gekomen, ook nadat het al vroegtijdig met een ruime marge op voorsprong kwam te staan: "We hebben in de rust ook gezegd dat we zo verder moesten gaan en historie moesten schrijven. Als je ziet hoe alle goals tot stand komen, komt dat door hele goede aanvallen. Je ziet dat we dan ontzettend goed kunnen voetballen. Het gaat er allemaal beter en beter uitzien."

Deze stijgende lijn hoopt FC Twente over een week door te trekken in de Eredivisie. Dan is Ajax de tegenstander in de Grolsch Veste. Eerst wacht er echter nog een wedstrijd in de Conference League: Pafos komt donderdag naar Enschede.