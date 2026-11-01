Duitse pers praten volop over Saibari en Veerman na Bayern - Dortmund

De Duitse media zijn na de topper in de Bundesliga tussen Bayern München en Borussia Dortmund van zaterdag met een heel verschillend oordeel gekomen over voormalig PSV-ploeggenoten Joey Veerman en Ismael Saibari. Waar Veerman na negentig minuten als spelverdeler van Dortmund lovende cijfers krijgt, moet Bayern-middenvelder Saibari het doen met flinke kritiek na een gemiste kans en een vroege wissel door een blessure. In het Duitse systeem, waarbij 1 het hoogste en 6 het laagste cijfer is, zorgt dat voor een groot contrast tussen de twee middenvelders.

Bij Fussballdaten, dat de aanwinst van Dortmund van 22 miljoen euro eerder dit seizoen al een 'Königstransfer' noemde en nadat de Duitse pers eerder lovend was over zijn rol als spelverdeler, krijgt de Oranje-international nu een 2,5 als cijfer. "Fungeerde opnieuw als creatief knooppunt en regisseur op het middenveld van BVB. Hij zette diverse gevaarlijke aanvallen op en toonde aan dat hij over echte leiderschapskwaliteiten beschikt." Ook Sport.de is te spreken over Veerman en geeft een 3 voor zijn wedstrijd: "Hij noteerde het hoogste aantal balcontacten op het middenveld van de bezoekers en vond bij vlagen doeltreffende antwoorden op de pressing van Bayern. Hoewel er weinig momenten waren die er echt uitsprongen, fungeerde hij als een betrouwbaar radertje binnen het tactische geheel."

Veerman onmisbaar voor Dortmund, maar krijgt één kanttekening

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Het sportplatform Spox geeft het optreden van de Nederlander ook een 2,5 en wijst erop hoe belangrijk hij is voor het elftal van trainer Niko Kovač. "De Nederlander fungeerde als de enige controlerende middenvelder, kwam veel aan de bal en verstuurde weloverwogen, nauwkeurige passes. Bovendien bleek hij opnieuw uitstekend in staat om onder druk overeind te blijven. Juist deze kwaliteiten hebben van Veerman een onmisbare schakel in het spel van BVB gemaakt, al is er nog ruimte voor verbetering wat betreft zijn verdedigende omschakeling en zijn fysieke kracht in één-tegen-één-duels." Toch is er wel een kleine kanttekening over zijn spel na rust: "Dit werd vooral in de tweede helft duidelijk, toen zijn dominantie - zelfs in balbezit - begon af te nemen."

Flinke kritiek en blessure voor Saibari na botsing met Kobel

Bij Bayern München is het geluid over Saibari een stuk minder positief. Zowel de krant uit München Die Abendzeitung als T-Online geeft hem met een 4 een onvoldoende. De aanvallende middenvelder stond in de basis, maar liet na een klein halfuur spelen een enorme kans op de openingstreffer liggen. "De Marokkaan kreeg de voorkeur boven Lennart Karl als nummer tien. Hij kreeg een uitgelezen kans, maar speelde de bal in een één-op-één-situatie met doelman Kobel te ver voor zich uit", schrijft Die Abendzeitung. "Dat had de openingstreffer moeten zijn. Bij een poging om alsnog uit te halen, liep hij een blessure op, waardoor hij kort daarna gewisseld moest worden. Het zag er ernstig uit; Saibari kon niet op zijn rechtervoet steunen nadat Kobel boven op zijn been was terechtgekomen."

Ook T-Online is kritisch over het optreden van de oud-speler van PSV, die eind september pas net terug was van een eerdere zware blessure. "Hij liet de bal net iets te ver voor zich uit springen en vergooide zo een enorme kans in een één-op-één-duel met Kobel. Een kans die hij simpelweg moet benutten", stelt het medium. "In de daaropvolgende scrimmage liep hij bovendien een ernstige blessure op na een botsing met de doelman van BVB. Omdat hij niet op zijn voet kon steunen, moest hij direct het veld verlaten." Doelman Gregor Kobel kwam met zijn volle gewicht op het been van de middenvelder terecht toen hij de bal wilde pakken, waardoor Saibari het stadion na de wedstrijd op krukken moest verlaten. Volgens Bayern-assistent Aaron Danks, die de vervanger is van Vincent Kompany, gaat het waarschijnlijk om een zwaardere enkelblessure.

Late gelijkmaker en flinke zorgen bij Bayern München

De wissel van Saibari bleek het begin te zijn van een spectaculaire editie van Der Klassiker in de Allianz Arena, een duel dat in 2-2 zou eindigen. Voor de thuisploeg wisten Konrad Laimer en Dayot Upamecano te scoren, terwijl spits Harry Kane een penalty miste. Aan de kant van Dortmund maakte Serhou Guirassy een goal, waarna invaller Fábio Silva in de 89e minuut nog voor de late gelijkmaker zorgde. Door het gelijkspel blijft Bayern München met achttien punten uit acht duels op doelsaldo nog wel koploper in de Bundesliga, met evenveel punten als nummer twee Dortmund.

Naast het feit dat Bayern München in de slotfase nog punten verspeelde, houdt de koploper ook grote zorgen op het gebied van blessures over aan de topper. Naast Saibari vielen namelijk ook Serge Gnabry en Michael Olise geblesseerd uit. Sportief directeur Max Eberl had het na afloop over grotere blessures bij het drietal, al kon de bestuurder nog niet precies zeggen wat de medische diagnose is of hoelang het herstel gaat duren. Voor de club uit München wacht doordeweeks eerst nog het duel met Atlético Madrid in de Champions League, waarna op zaterdag 7 november het competitieduel met 1. FSV Mainz 05 op het programma staat.