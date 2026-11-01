Zware klap voor Saibari: operatie en maandenlange absentie

FC Bayern München kan voorlopig geen beroep doen op Ismaël Saibari. De 25-jarige aanvallende middenvelder heeft een zware enkelblessure opgelopen in de topper tegen Borussia Dortmund (2-2). De Marokkaanse international is inmiddels succesvol geopereerd en staat volgens BILD minimaal drie maanden aan de kant.

Saibari kwam zaterdagavond na 26 minuten ongelukkig in botsing met Borussia Dortmund-doelman Gregor Kobel. De aanvaller probeerde een rebound te bereiken, maar verdraaide daarbij zijn rechterenkel. De medische staf van Bayern moest direct het veld op komen om de zomeraanwinst te behandelen. Verder spelen bleek niet mogelijk.

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De ernst van de blessure werd al snel duidelijk. de oud-speler van PSV verliet na afloop van de wedstrijd het stadion op krukken. Onderzoek in het ziekenhuis bracht vervolgens een scheur in de syndesmose van zijn rechterenkel aan het licht.

Forse tegenvaller voor Bayern

De blessure komt op een bijzonder ongelukkig moment voor Saibari, die afgelopen zomer voor een bedrag van circa vijftig miljoen euro overkwam uit Eindhoven. Bayern haalde de middenvelder met hoge verwachtingen naar München, maar ziet zijn nieuwe aanwinst voorlopig wegvallen. De Duitse recordkampioen zal de komende maanden op zoek moeten naar alternatieven om zijn afwezigheid op te vangen.

Saibari is overigens niet de enige speler die met fysieke problemen uit de ontmoeting met Borussia Dortmund is gekomen. Ook Serge Gnabry heeft een blessure opgelopen. Bij de Duitse aanvaller is sprake van een spierblessure aan zijn linkerhamstring. Ook hij zal de komende weken niet inzetbaar zijn.

FC Bayern München moet mogelijk ook Michael Olise missen in de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. De 24-jarige Fransman verliet zaterdagavond in de 82e minuut het veld tijdens het duel met Borussia Dortmund (2-2) vanwege pijn aan zijn rechterknie. Vooralsnog heeft Bayern geen officiële diagnose bekendgemaakt.