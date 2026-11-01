Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen hebben zaterdag een hoofdrol opgeëist in de Premier League, iets wat in de Britse media niet onopgemerkt is gebleven. Van Hecke maakte voor Tottenham Hotspur de beslissende 2-0 in het duel met Crystal Palace, terwijl Verbruggen met zeven reddingen enorm belangrijk was tijdens de 0-1 zege van Brighton & Hove Albion op bezoek bij Manchester City. De twee Oranje-internationals krijgen in de Engelse pers dan ook hoge cijfers voor hun optredens.

Het duel tussen Tottenham en Crystal Palace kantelde al na dertien minuten spelen. Jean-Philippe Mateta, spits van Palace, kwam met een harde tackle in op Micky van de Ven en zag zijn gele kaart na ingrijpen van de VAR worden omgezet in direct rood. De aanvoerder van Tottenham liep na de overtreding nog wel even mank, maar herstelde en kon het duel uiteindelijk gewoon uitspelen. Nadat Archie Gray in de 24e minuut de score had geopend, gooide Van Hecke het duel na 73 minuten in het slot voor de ploeg van trainer Roberto de Zerbi. Voor de club uit Londen was het de derde zege op rij in de competitie, waardoor het met twaalf punten uit negen duels stijgt naar de achtste plaats.

Van Hecke krijgt negens na bijzondere kopgoal

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Vooral de manier waarop Van Hecke namens Tottenham wist te scoren, viel meteen op in Engeland. Zowel The Evening Standard als Football. London geeft de verdediger een 9 voor zijn wedstrijd. Laatstgenoemd medium zag dat de mandekker eerder in het duel van dichtbij nog een kans liet liggen, maar is lovend over hoe hij dat goedmaakte: "Verdedigend deed hij wat hij moest doen, en aan de andere kant schoot hij van dichtbij - op zo'n zeven meter afstand - de bal over het doel; daar had hij meer uit moeten halen. Hij maakte echter alles goed met zijn doelpunt: zijn eerste kopbal werd tegen de lat getikt, waarna hij alert reageerde en de rebound vanuit een zittende positie alsnog in het doel kopte. Naar verluidt is dit het eerste doelpunt in de geschiedenis van de Premier League dat met het hoofd vanuit een zittende positie werd gescoord."

Naast zijn goal speelde de zomeraanwinst, die overkwam van Brighton, ook een grote rol in de opbouw. Volgens de cijfers van Football FanCast had de centrale verdediger 160 balcontacten, creëerde hij drie kansen en kwamen 143 van zijn 151 passes aan (95 procent). The Evening Standard zag hoe de international het spel van achteruit verdeelde: "Het startpunt voor de meeste aanvallen van Spurs. Hij bracht het grootste deel van de tweede helft door in het aanvallende derde deel van het veld, in een poging de druk op de tegenstander hoog te houden. Hij scoorde het cruciale tweede doelpunt."

Ook Van de Ven kreeg als zijn partner achterin goede kritieken na de Londense derby, met een 8 van Football. London en een 7 van The Evening Standard. Laatstgenoemde krant stelde dat de snelheid van de aanvoerder ervoor zorgde dat Mateta wel aan de noodrem moest trekken en wees erop dat slechts één van zijn 125 passes niet aankwam. De BBC zag in de recente zegereeks daarnaast het bewijs dat de zomerse uitgaven van 300 miljoen pond, met onder meer middenvelders Sandro Tonali en Mateus Fernandes, zich beginnen uit te betalen.

Verbruggen blinkt uit bij historische zege Brighton

Terwijl zijn oud-ploeggenoot dus scoorde voor Tottenham, groeide Verbruggen zaterdag uit tot de grote uitblinker bij Brighton. De bezoekers kwamen in het Etihad Stadium al na elf minuten op 0-1 via de Zweed Yasin Ayari en hielden die minimale voorsprong dankzij de Nederlandse doelman vast tot het einde. Volgens Sky Sports was het voor Brighton de allereerste uitzege ooit op Manchester City en hield een bezoekende club in de Premier League voor het eerst sinds augustus 2025 weer eens de nul in het stadion van City. Door de zege staat de ploeg van trainer Fabian Hürzeler nu derde, op twee punten van koplopers Arsenal en Manchester City.

De 24-jarige keeper werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Man of the Match en kreeg van Sofascore een perfecte 10, terwijl ook het publiek hem met 3498 van de 5739 stemmen koos als beste man op het veld. De regionale krant Sussex Express geeft de sluitpost een 9: "Ziet er de laatste tijd erg zelfverzekerd uit en speelt een van de beste periodes uit zijn carrière."

Zeker in de tweede helft hield de Oranje-international zijn ploeg op de been toen de thuisploeg op zoek ging naar de gelijkmaker. De BBC gaf hem een 8,5 en haalde daarbij een moment tegenover aanvaller Iliman Ndiaye aan: "De Senegalese international testte de reflexen van Bart Verbruggen bij de eerste paal. Ndiaye was City's lichtpuntje in de tweede helft, toen ze probeerden terug te komen in de wedstrijd. De ex-Everton-speler rende vrij en schoot hard op doel, maar Verbruggen tikte de bal op briljante wijze tegen de lat."

Na een uur spelen stond de doelman opnieuw op zijn post bij een uithaal van Matheus Nunes. "Zijn redding op een schot van Ndiaye aan het begin van de tweede helft was cruciaal. De redding op Nunes in de 60e minuut was verbluffend", stelt Sussex Express over dat moment. De BBC schrijft daarover in het wedstrijdverslag: "De doelman van Brighton bleek een lastige tegenstander en maakte opnieuw een fantastische redding op een schot van Nunes, terwijl een zwakke kopbal van Erling Haaland makkelijker te verwerken was."

Ook The Telegraph wees na afloop naar de rol van de keeper, die dit Premier League-seizoen na negen duels al op zes clean sheets staat: "Hoewel Hürzeler terughoudend was om individuele spelers bij naam te noemen, was de Nederlandse doelman Bart Verbruggen een andere belangrijke speler in deze overwinning. Hij hield Iliman Ndiaye van scoren en pareerde een poging van Erling Haaland."