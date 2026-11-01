Tolu Arokodare heeft zaterdagavond na de 1-0 zege van Ajax op AZ met een knipoog zijn excuses aangeboden aan Mees de Wit. De spits kopte in de negende minuut de enige goal van het duel in de Johan Cruijff ArenA binnen door in een luchtduel hoog boven zijn directe tegenstander uit te komen. Na de wedstrijd sprak de matchwinnaar zich tegenover ESPN lachend uit over het fysieke verschil met de verdediger van de club uit Alkmaar.

De vroege goal van de Amsterdamse club viel na goed doorzetten van Jorthy Mokio, waarna Abdellah Ouazane de bal hoog voor het doel bracht. Arokodare torende bij die voorzet ver boven De Wit uit en kopte raak. De verdediger van AZ gaf na het laatste fluitsignaal voor de camera toe dat het lastig was om het duel aan te gaan met de fysiek sterke aanvaller, die bovendien een stuk langer is.

Arokodare reageert op woorden van De Wit

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Toen de Nigeriaanse spits te horen kreeg wat zijn directe tegenstander had gezegd, verscheen er meteen een lach op zijn gezicht. "Het is vervelend voor hem, maar ik deed gewoon mijn werk. Sorry", liet Arokodare weten over het gewonnen kopduel bij de winnende treffer.

De lange spits legt uit dat hij het zich gezien het lengteverschil simpelweg niet kan veroorloven om zo'n luchtduel te verliezen. "Als ik hem het duel zou laten winnen, dan zou ik in de problemen zitten, toch? Iedereen zou dan zeggen: een kleinere speler wint het van een grotere speler", aldus de aanvaller van Ajax. Voor De Wit was het sowieso een lastige avond in Amsterdam, want de linksback liep in de 44e minuut al tegen een gele kaart aan en werd na 77 minuten naar de kant gehaald.

Voor de verdediger van de bezoekers was de nederlaag extra zuur, zeker omdat AZ volgens hem na de eerste 25 minuten de betere ploeg was. Arokodare, die afgelopen zomer op huurbasis overkwam van Wolverhampton en na 74 minuten spelen werd gewisseld, is dankzij zijn rake kopbal dit seizoen in tien duels in de Eredivisie al goed voor zes goals. In alle officiële competities bij elkaar staat de spits inmiddels op negen goals in veertien wedstrijden.

Met de nipte thuisoverwinning maakte Ajax eindelijk een einde aan een lange reeks zonder zege tegen de club uit Alkmaar. De Amsterdammers wisten voor het eerst sinds maart 2022 weer eens een duel van AZ te winnen, nadat dat in de elf onderlinge wedstrijden daarvoor niet was gelukt. Door de drie punten staat Ajax nu op de tweede plaats in de Eredivisie met één punt achterstand op koploper Feyenoord. AZ bezet met twintig punten uit elf duels de vijfde plek.