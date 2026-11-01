Live voetbal 3

Teruggekeerde Berghuis kritisch op Ajax ondanks zege op AZ

1 november 2026, 10:07
Steven Berghuis
Foto: © Imago
2 reacties
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Lars Leeftink | Redacteur
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Steven Berghuis heeft zaterdagavond na zijn rentree bij Ajax tegen AZ een kritisch oordeel uitgesproken over het veldspel van de Amsterdamse club. Ajax wist in de Johan Cruijff ArenA na elf onderlinge duels zonder winst eindelijk weer eens te winnen van de club uit Alkmaar (1-0), maar toch zag de routinier vanaf de bank dat zijn ploeg het initiatief helemaal uit handen gaf.

Voor Berghuis betekende de competitiewedstrijd tegen zijn oude club een terugkeer op het veld, nadat hij sinds medio september langs de kant stond met een hardnekkige blessure. De aanvaller kwam in de 74e minuut tegelijk met Daley Blind als invaller binnen de lijnen om de 1-0 voorsprong over de streep te trekken, waarna hij na afloop in gesprek met de NOS inging op zijn rentree.

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"Ja, heel fijn. Ik wist wel waar ik aan toe was, nadat we de scan hadden gemaakt." Vrij snel daarna ging het over de prestaties van Ajax in het duel tegen AZ, en daar was ook Berghuis niet al te blij mee. "Ik denk dat we aan het begin echt goede momenten hadden. Op een gegeven moment nam AZ het wel over voor mijn gevoel. Wij maakte de goal en konden het niveau niet vasthouden. Aan de bal niet, maar zonder bal ook niet."

Berghuis stelt dat dit ook een beetje de realiteit van het huidige voetbal is. "Tegenwoordig krijg je bijna één-op-één-voetbal overal op het veld. vTeams zijn goed georganiseerd. Dan heb je een goede individuele actie nodig of een aanspeelpunt met lopende varianten. Dat zijn een paar varianten om daar onderuit te spelen. De keeper heeft eigenlijk de bal en iedereen staat met een man. Dat zie je tegenwoordig veel terugkomen in het voetbal."

Ondanks dat alles won Ajax met 1-0 en liep het zo in op Feyenoord, dat eerder op de dag met 1-1 gelijkspeelde tegen Fortuna Sittard. Ook PSV profiteerde al van de misstap van Feyenoord, waardoor het bovenin in elkaar is geschoven.

Is Ajax een kanshebber voor de titel in 2026/27?

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SWVoetbal
224 Reacties
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SWVoetbal
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Ajax speelde inderdaad geen denderende partij, en zeker niet de 2e helft. Maar de laatste die dan kritisch moet zijn, is Steven Berghuis. De laatste tijd altijd en eeuwig geblesseerd, heeft nauwelijks nog waarde voor de club.... Vanaf de zijlijn wat roepen heeft dan geen zin. Het beste is er al lang af bij Berghuis, stel je dan iets "nederiger" op, zou ik zeggen.

CG
4.115 Reacties
1.195 Dagen lid
14.609 Likes
CG
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@SWVoetbal Dat klopt (allemaal) wel, maar waar Ajax nu mee bezig is, dat is stabielere samenstelling wat dat gister in de defensie wel zichtbaar was. Zelf vond ik dat zowel het middenveld én de voorhoede wél zéér matig waren!!

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