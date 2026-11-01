Kuyt beleeft dramatische start als interim bij Fenerbahçe: 'Mijn excuses...'

Dirk Kuyt heeft zijn eerste wedstrijd als interim-trainer van Fenerbahçe verloren. De Nederlandse oefenmeester ging met zijn ploeg onderuit tegen Göztepe (1-2) en moest na afloop tekst en uitleg geven over de nederlaag. Kuyt bood zijn excuses aan de supporters aan en ging onder meer in op het wedstrijdverloop en zijn wisselbeleid.

"We hadden in de eerste helft meer dan 72% balbezit. Dat was precies wat we wilden. We scoorden ook nog een mooie goal. Maar de tweede helft begon niet goed. We kregen een tegendoelpunt door een individuele fout. Daarna kregen we nog drie duidelijke kansen. Op zulke momenten heb je ook geluk nodig. We zijn allemaal teleurgesteld", vertelde Kuyt na afloop aan beIN Sports.

Kuyt verklaart aangepast wisselbeleid

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Kuyt kreeg na afloop ook vragen over zijn wisselbeleid. De interim-trainer lichtte toe waarom hij aanvankelijk langer wachtte met ingrijpen en waarom hij zijn plannen gedurende de wedstrijd moest aanpassen.

"Ik was van plan om de wissels eerder door te voeren. Op een gegeven moment kantelde de wedstrijd echter in ons voordeel. We kregen kansen. Omdat ik dacht dat we het momentum weer aan onze kant hadden, wilde ik nog even wachten. Toen we de goal tegen kregen, wilde ik eigenlijk al twee wissels doorvoeren. Toen de stand 1-1 werd, moesten we onze plannen opnieuw aanpassen."

Kuyt beleeft dramatische start bij Fenerbahçe

Na afloop had Kuyt ook een boodschap voor de aanhang van Fenerbahçe. De Nederlander richtte zich rechtstreeks tot de supporters.

"Mijn excuses aan de Fenerbahçe-fans. Ze verdienen beter. Onze fans kennen de situatie waarin we ons bevinden. Mijn staf en ik hebben er alles aan gedaan om het team voor te bereiden op deze wedstrijd. We hebben geprobeerd om de positieve energie terug te brengen in de training. Soms kunnen we echter erg kwetsbaar zijn."

Aanstaande woensdag krijgt Kuyt wel een heel bijzondere tegenstander op bezoek. In de Champions League ontvangt hij zijn geliefde Liverpool, waar hij zes jaar heeft gespeeld.