Ajax-spits Tolu doet boekje open na kritiek Míchel: 'Je wil niet weten...'

Tolu Arokodare neemt Ajax-trainer Míchel Sánchez de openlijke aanmerkingen over zijn arbeid bij het druk zetten totaal niet kwalijk. Na afloop van de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ van zaterdagavond heeft de Nigeriaanse spits bij ESPN gereageerd op de kritiek en stelt hij dat men buiten de club een verkeerd beeld heeft van de relatie tussen hem en de trainer. Volgens de matchwinner is de samenwerking achter de schermen namelijk juist uitstekend.

Richting het duel met de club uit Alkmaar gaf Sánchez nog aan dat de spits meer energie moest leveren op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Na de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van vorige week stelden analisten Marciano Vink en Kenneth Perez daarnaast dat de aanvaller en de Spaanse trainer niet altijd op één lijn zaten, waarbij Vink het zelfs had over een haat-liefdeverhouding. Na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA veegt Arokodare dat beeld direct van tafel. "Geloof me als ik zeg dat jullie nooit zullen begrijpen wat voor een relatie ik met de coach heb", zegt de spits.

Arokodare bespreekt band met Sánchez en sfeer bij Ajax

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Volgens de spits geldt die bijzondere band overigens voor bijna de hele selectie van de Amsterdamse club. "En niet alleen ik, maar bijna elke speler. De band is zeer dynamisch, niet op een negatieve manier. Je wil echt niet weten wat we allemaal tijdens de meetings doen, qua wedstrijdbeelden en dat soort dingen", legt de huurling van Wolverhampton Wanderers uit. Dat de technische staf hem wijst op punten die beter moeten, vindt hij dan ook geen enkel probleem. "Ik sta er volledig voor open om te leren. Dat is de mentaliteit die nodig is om te groeien."

Dat de trainer langs de lijn en op het trainingsveld zo fanatiek is, heeft volgens de doelpuntenmaker puur te maken met een enorme drang om te winnen. "Hij is een zeer gepassioneerde en emotionele man, die niet van verliezen houdt. Zelfs niet als hij meedoet in een rondo. Maar dat doet hij allemaal vanuit liefde, hij wil je echt geen pijn doen", stelt Arokodare.

Als de camera's er niet bij zijn, laat de Spanjaard tijdens de besprekingen met het team bovendien een heel andere kant van zichzelf zien. "Hij kan ook heel grappig zijn tijdens meetings, dan ligt iedereen in een deuk. Jullie zien alleen de serieuze Míchel, maar hij is echt grappig", gaat de Nigeriaan verder. "Hij is zeer serieus en gepassioneerd, maar kan dan ook ineens heel luchtig worden. Hij brengt vreugde in deze groep, dat is heel belangrijk. Zijn Engels is ook heel veel beter geworden."

Statistieken Arokodare en koopoptie van twintig miljoen euro

Met zijn rake kopbal in de negende minuut tegen AZ zorgde de spits niet alleen voor de drie punten, maar tikte hij ook een mooie mijlpaal aan. De aanwinst van afgelopen zomer staat inmiddels op tien goals in zijn eerste vijftien officiële duels voor de club in alle competities. In de afgelopen tien jaar lukte het bij de club uit Amsterdam alleen Steven Bergwijn om ook tien keer te scoren in zijn eerste vijftien wedstrijden.

Die cijfers van de spits gaan richting het einde van het seizoen een belangrijke rol spelen. Ajax haalde de aanvaller eind juli op huurbasis naar Amsterdam en heeft daarbij een koopoptie van twintig miljoen euro afgedwongen. Technisch directeur Jordi Cruijff zal na dit seizoen definitief moeten beslissen of die optie gelicht gaat worden. Door de 1-0 zege op AZ staat de ploeg van Sánchez inmiddels op de tweede plaats in de Eredivisie met 24 punten na elf duels, waarmee het gat met koploper Feyenoord nog maar één punt is. Komende donderdag speelt de huidige nummer twee van Nederland eerst nog een uitwedstrijd tegen FC Midtjylland in de Conference League, waarna zondag in de competitie het duel met FC Twente op het programma staat.