Willem van Hanegem kraakt Ajax na zege op AZ: 'Het ergste van alles'

Willem van Hanegem heeft in zijn column in het Algemeen Dagblad felle kritiek geuit op het spel van Ajax tijdens de thuiswedstrijd tegen AZ (1-0) van afgelopen zaterdag. Hoewel de Amsterdammers de achterstand op koploper Feyenoord verkleinden tot één punt, zag de analist een ploeg die na rust amper van de eigen helft kwam.

In de Johan Cruijff ArenA bezorgde een treffer van Tolu Arokodare in de negende minuut Ajax de eerste competitiezege op de Alkmaarders sinds maart 2022. Na het laatste fluitsignaal vierde onder anderen doelman Marc ter Stegen de zege uitbundig, tot grote verbazing van Van Hanegem.

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De oud-voetballer plaatst in zijn column direct vraagtekens bij de euforie op de tribunes, zeker met het oog op de aanstelling van technisch directeur Jordi Cruijff. "Jordi Cruijff is naar Nederland gekomen om het Ajax-voetbal terug te brengen. Maar misschien hoeft dat helemaal niet, want ik zag juichende en springende mensen zaterdagavond na de 1-0 tegen AZ."

Door de prijzendroogte neemt de achterban volgens de columnist inmiddels genoegen met enkel het resultaat. "Bij Ajax zijn ze al zo lang geen kampioen meer geworden, dat het de mensen niet meer uitmaakt hoe ze spelen. Ze zijn tegen AZ na rust nauwelijks nog van eigen helft af geweest, maar ze wonnen, dus het was opeens goed."

Van Hanegem vreest vooral dat de afwachtende houding bij de achterban begint te wennen: "En ja, er zullen Ajacieden zijn die zich nu ergeren aan deze kritiek en dat is misschien nog wel het ergste van alles: steeds meer mensen vinden het normaal dat AZ de hele tweede helft de bal had."

De kritiek richt zich vooral op het gebrek aan initiatief tegen de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "Dat AZ de laatste jaren vaak van Ajax won, dat zal allemaal wel. Maar van een ploeg als Ajax, waar ze een buslading aan ervaren spelers hebben aangetrokken, mag je toch wel verwachten dat ze AZ een beetje onder druk kunnen zetten?"

In de tweede helft koos Ajax er echter voor om de minimale voorsprong te verdedigen door de spits naar de kant te halen voor routinier Daley Blind. "Natuurlijk, AZ kreeg nauwelijks kansen. Maar Ajax verdedigde op een gegeven moment met vijf verdedigers, vier middenvelders en nog slechts één aanvaller. De spits ging eruit en Daley Blind kwam erin. Als je zo massaal verdedigt, dan regent het geen kansen, normaal gesproken", stelt Van Hanegem.

Ondanks het moeizame veldspel profiteert Ajax optimaal van het puntenverlies van koploper Feyenoord. De Rotterdammers kwamen zaterdag in De Kuip niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Fortuna Sittard, nadat er eerder dit seizoen ook al punten werden gemorst tegen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag.