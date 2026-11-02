Crisis bij Eredivisieclub? Eigen spelers 'lachen' om dramatische situatie

Het seizoen is nog lang, maar bij ADO Den Haag is er nu al sprake van een crisis. De kampioen van de Keuken Kampioen Divisie staat na elf wedstrijden op de zeventiende plek. Vooral het gebrek aan ‘pit’ en de wil om te winnen zijn op dit moment ver onder de maat bij de ploeg van Robin Peter.

Een inspiratieloos ADO Den Haag ging zondagochtend met 1-0 onderuit bij PEC Zwolle, waarmee de zevende nederlaag van het seizoen een feit was. Het spel van de ploeg uit de Hofstad was allesbehalve goed, maar ook de wil om te winnen ontbrak volledig. “We misten pit vandaag, terwijl het juist een belangrijke pot was. Ik weet niet wat er aan de hand was”, zegt Milan Hokke na afloop tegenover Omroep West.

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De omroep van Zuid-Holland vraagt vervolgens of de ADO-selectie ‘beseft waar het op dit moment staat’. Hokke komt met een pijnlijke conclusie: “Nee, ik heb het gevoel dat iedereen er een beetje lacherig over doet in het team. Ik denk dat we serieus met elkaar moeten gaan praten, dit kan echt niet.”

De verdediger hoopt dat een gesprek binnen de ploeg iets kan veranderen aan de huidige mentaliteit. “Je moet tenminste iets teweegbrengen, want op deze manier doorgaan werkt niet.” Welke ‘leiders’ dit gesprek dan moeten voeren? “Leiders hebben we sowieso niet veel in dit team, we hebben veel stille jongens. Dat werkt niet mee in dit soort potjes. We hebben mensen nodig die opstaan. Ik ben zelf ook een stille jongen, maar ik vind dat ik meer initiatief moet tonen omdat ik best al wat wedstrijden heb gespeeld voor ADO Den Haag”, aldus de oud-jeugdspeler van Feyenoord.

ADO boekte de enige zege van het seizoen tegen landskampioen PSV én snoepte een puntje weg bij Feyenoord. Volgende week krijgt de ploeg van Peter visite van Sparta Rotterdam.