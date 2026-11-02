Kees Kwakman en Kenneth Perez waarschuwen zondagavond bij het ESPN-programma Dit Was Het Weekend dat de recente resultaten de onderliggende problemen bij Ajax verbloemen. De Amsterdammers boekten zaterdag in de Johan Cruijff ArenA een 1-0 zege op AZ, dankzij een doelpunt van Tolu Arokodare in de negende minuut.

Door die nipte overwinning bezet Ajax na elf speelronden de tweede plek in de Eredivisie met 24 punten: één punt minder dan koploper Feyenoord. Ondanks die positie op de ranglijst zet Kwakman grote vraagtekens bij de fysieke cijfers van de Amsterdamse selectie.

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Volgens de analist legt de ploeg veel te weinig intensiteit op de mat ten opzichte van de rest van de competitie. "Ook als je zaterdag naar Ajax kijkt en je hebt het over de meters: Julian Brandt is degene die het hoogst staat in intensieve meters in de Eredivisie", zegt Kwakman over de geblesseerd uitgevallen middenvelder. Volgens een eerste inschatting van trainer Míchel Sánchez valt zijn kwetsuur overigens mee.

Op de volledige Eredivisie-ranglijst staat de Duitser echter pas rond de zeventigste plek. "Dat is de eerste Ajax-speler die daar tevoorschijn komt!", zegt de oud-voetballer van FC Volendam en NAC Breda verbouwereerd.

Grote zorgen over Ajax: 'Het is wachten op problemen'

Middenvelder Sofyan Amrabat liet na het duel met AZ doorschemeren tevreden te zijn als zijn ploeg elke wedstrijd op deze manier met 1-0 over de streep trekt. Perez gaat in de studio fel tegen die gedachte in en wijst op het vertoonde veldspel.

"Het is wachten op problemen, want vorige week kwamen ze al goed weg met dramatisch spel", stelt de Deense analist. "Als je zo wint, prima. Maar er moet wel iets van progressie in zitten. Dat je de tegenstander over een langere periode de baas bent."

Voor de Amsterdammers wacht donderdag eerst het Conference League-uitduel met FC Midtjylland, waarna zondag de uitwedstrijd tegen nummer vier FC Twente op het programma staat. "Volgende week gaan we het even zien: Twente-uit. Dan wordt Ajax aan de bak", besluit Perez.