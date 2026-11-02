Feyenoord wacht al 232 dagen op verdediger: wat is er aan de hand?

Feyenoord - Excelsior, 15 maart 2026. Het was de laatste wedstrijd die Feyenoord-rechtsback speelde in het shirt van de Rotterdammers. Sindsdien kwam de dertigjarige verdediger niet meer in actie. Wat is er met hem aan de hand?

Nieuwkoop staat inmiddels al 232 dagen aan de kant vanwege langdurig blessureleed. De verdediger viel in zijn laatste wedstrijd tegen Excelsior na 27 minuten geblesseerd uit en is nog altijd niet voldoende hersteld om onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst tot de wedstrijdselectie te behoren. Ook traint Nieuwkoop momenteel nog niet mee met de groep. Waar de vleugelverdediger precies last van heeft, is nooit bekendgemaakt.

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Van Bronckhorst gaf onlangs wel uitleg over de huidige stand van zaken rondom de verdediger. "Hij staat wel weer op het veld, maar nog niet op het punt dat hij met de groep kan meetrainen. Hij heeft in zijn revalidatie een aantal keer een terugslag gehad, dus het is voor hem zaak om sterker te worden. Ik hoop dat hij binnenkort kan aansluiten en niet weer een terugslag krijgt. Dat is nu een aantal keer gebeurd in zijn revalidatie."

Het is een vervelende situatie voor Nieuwkoop, die gedurende zijn loopbaan als voetballer vaker te maken heeft gehad met langdurig blessureleed. "Het is niet leuk voor Bart zelf, maar wij willen ook alle spelers erbij kunnen betrekken. Ik hoop dat dat voor Bart ook weer gaat komen. Het was niet steeds hetzelfde."

Op de positie van Nieuwkoop speelt momenteel Givairo Read bij Feyenoord. De ervaren verdediger geldt bij de Rotterdamse club als een back-up voor Read, net als Mats Deijl.

Nieuwkoop is niet de enige die al langdurig geblesseerd is. Ook verdediger Thomas Beelen is al ontzettend lang uitgeschakeld bij Feyenoord. Hetzelfde gold voor Jakub Moder, maar de Poolse middenvelder is inmiddels volledig hersteld van zijn blessure.