Eén derde van de Eredivisie zit erop: deze cijfers springen direct in het oog

De Eredivisie is inmiddels elf speelrondes onderweg en dat levert een aantal opvallende statistieken op. Feyenoord staat bovenaan, maar heeft relatief weinig punten verzameld in vergelijking met eerdere koplopers. Fortuna Sittard beleeft juist een historisch sterke competitiestart, terwijl AZ achterblijft bij de verwachtingen. Ook FC Twente, FC Utrecht en Willem II vallen op met bijzondere cijfers.

Feyenoord koploper met relatief weinig punten

Feyenoord voert na elf speelrondes de Eredivisie aan met 25 punten. Dat is een opvallend laag aantal voor een koploper. Sinds het seizoen 2013/14 stond geen enkele lijstaanvoerder na elf wedstrijden op zo weinig punten. Destijds was FC Twente koploper met negentien punten.

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Ter vergelijking: PSV verzamelde in zowel 2018/19 als 2023/24 na elf speelrondes al 33 punten. Ook Feyenoord zelf stond er vorig seizoen met 28 punten beter voor. De huidige koploper heeft bovendien slechts één punt voorsprong op Ajax en twee op PSV, waardoor de verschillen aan de bovenkant van de ranglijst klein zijn.

Fortuna Sittard beleeft historische competitiestart

Bij Fortuna Sittard zijn de cijfers juist bijzonder positief. De Limburgers hebben na elf speelrondes negentien punten verzameld. Daarmee beleven ze hun beste competitiestart sinds het seizoen 1987/88.

Om historische seizoenen eerlijk te vergelijken, moet rekening worden gehouden met het huidige driepuntensysteem. Fortuna heeft daarmee een bijzonder sterke start neergezet, die in bijna vier decennia niet meer werd geëvenaard.

AZ blijft achter bij de verwachtingen

Voor AZ verloopt het seizoen vooralsnog minder voorspoedig. De Alkmaarders werden voorafgaand aan het seizoen onder trainer Leeroy Echteld gezien als een mogelijke outsider voor de landstitel, maar staan na elf speelrondes op twintig punten.

Dat is het op één na laagste puntenaantal van AZ in de afgelopen vijf seizoenen. Alleen in 2024/25 deden de Alkmaarders het op hetzelfde moment slechter, met zeventien punten. Het verschil tussen de verwachtingen vooraf en de huidige positie maakt de competitiestart van AZ opvallend.

FC Twente boekt historische overwinning op Excelsior

FC Twente heeft zondagmiddag op bezoek bij Excelsior een historische overwinning geboekt. De ploeg uit Enschede won op Woudestein met liefst 0-9. Daarmee boekte Twente de grootste overwinning uit de clubgeschiedenis in de Eredivisie.

De vorige grootste zeges van de Tukkers waren overwinningen met 8-0. Bovendien was het de grootste overwinning in de Eredivisie sinds september 2021. Destijds won Ajax met 9-0 van SC Cambuur.

Defensieve problemen voor Correia bij FC Utrecht

Ook bij FC Utrecht zijn de statistieken opvallend, maar dan vanuit defensief oogpunt. Trainer Anthony Correia incasseerde vorig seizoen met Telstar na elf wedstrijden 21 tegendoelpunten. Bij FC Utrecht staat de teller dit seizoen na hetzelfde aantal speelrondes al op 31 tegentreffers.

Dat zijn er liefst tien meer dan bij zijn vorige club. Het verschil is opvallend, zeker gezien de grotere mogelijkheden en de kwalitatief sterkere selectie waarover Correia in Utrecht beschikt.

Voor FC Utrecht is het bovendien het hoogste aantal tegendoelpunten na elf competitiewedstrijden sinds het seizoen 1997/98 (32).

Willem II evenaart negatief clubrecord

Ook Willem II heeft na de elfde speelronde een pijnlijke statistiek achter zijn naam staan. Door de 7-0 nederlaag tegen PSV is het aantal tegendoelpunten opgelopen tot 39.

Daarmee is Willem II de eerste Eredivisieclub sinds Elinkwijk in het seizoen 1966/67 die in de eerste elf speelrondes minimaal 35 tegendoelpunten incasseert. Elinkwijk kreeg destijds 37 treffers tegen.

Bovendien evenaart Willem II met 39 tegendoelpunten het eigen negatieve clubrecord uit het seizoen 1958/59. Alleen De Volewijckers deed het in de eerste elf wedstrijden van een Eredivisieseizoen nog slechter. Die club incasseerde in 1962/63 maar liefst veertig tegentreffers.