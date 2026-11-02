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Ajax staat na dit seizoen voor loodzware keuze rond Tolu Arokodare

2 november 2026, 06:55
Tolu Arokodare
Foto: © Imago
3 reacties
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Lars Leeftink | Redacteur
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Ajax heeft komende zomer een optie tot koop om Tolu Arokodare definitief over te nemen van Wolverhampton Wanderers. De 25-jarige spits wordt sinds afgelopen zomer gehuurd door de Amsterdamse club en was zaterdag in de Johan Cruijff ArenA nog belangrijk door de enige en winnende goal te maken in de Eredivisie tegen AZ (1-0). Ajax is na dit seizoen overigens niet verplicht om de optie te lichten, waardoor het zelf de keuze heeft of het de spits langer in Amsterdam wil houden.

Arokodare werd eind juli door technisch directeur Jordi Cruijff naar Amsterdam gehaald om de aanval van extra stootkracht te voorzien. De spits heeft bij Wolverhampton Wanderers nog een contract tot de zomer van 2027 en werd voor een seizoen gehuurd door Ajax. Tijdens deze huurperiode neemt Ajax het volledige salaris van de spits over. Daarnaast betaalt het volgens journalist Ben Jacobs een huursom van 1,17 miljoen euro aan de Engelse club.

Verschillende bedragen rond koopoptie van Arokodare

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Over hoe hoog de optie tot koop precies is, lopen de bedragen in de media uiteen. De Telegraaf meldt dat het gaat om een vast bedrag van achttien miljoen euro, terwijl transferjournalist Fabrizio Romano het heeft over een bedrag tussen de achttien en 22 miljoen euro. In de meeste media wordt er uitgegaan van ongeveer twintig miljoen euro om de huurdeal van Arokodare komende zomer om te zetten in een definitieve transfer.

Het is daarbij mogelijk dat het bedrag via bonussen op kan lopen richting de twintig miljoen euro. Wolverhampton Wanderers zou in de deal bonussen hebben afgesproken die te maken hebben met het halen van Europees voetbal door Ajax, al hebben beide clubs dat niet officieel bevestigd. Volgens data van FootballTransfers van begin september heeft de spits een Estimated Transfer Value (ETV) van 20,1 miljoen euro, een waarde die sinds mei aan het dalen is.

Of Ajax na dit seizoen ook echt ongeveer twintig miljoen euro op tafel gaat leggen, hangt vooral af van de financiële situatie in de Johan Cruijff ArenA. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad stelt dat het voor Ajax financieel een lastig verhaal gaat worden om zo'n bedrag te betalen, zeker als het geen Champions League weet te halen. Een definitieve transfer voor dat bedrag zou namelijk meteen een groot deel van het transferbudget van Ajax kosten.

Arokodare laat zich zien in concurrentiestrijd met Leonardo

Op het veld laat Arokodare ondertussen wel zijn waarde zien voor Ajax. Na zijn vroege rake kopbal in de negende minuut tegen AZ staat de spits dit seizoen in de Eredivisie op zes goals en een assist in tien duels. Ook in de UEFA Conference League was de sterke spits vorige week donderdag belangrijk door laat in de wedstrijd te scoren tijdens de 2-0 zege op Atalanta. Na dat Europese duel liet Arokodare al weten dat hij openstaat voor een langer verblijf bij Ajax en hoopt dat de club de optie tot koop na dit seizoen gaat lichten.

Competitie

Wedstrijden

Doelpunten

Assists

Eredivisie

10

6

1

UEFA Conference League

2

1

1

Totaal

12

7

2

Binnen de selectie van Ajax wordt de huurling door de technische staf gezien als een goede aanvulling op concurrent Marcos Leonardo. Waar de Braziliaan het vooral moet hebben van zijn diepgang en het druk zetten op de verdediging van de tegenstander, brengt Arokodare juist fysieke kracht in de zestien meter. Ajax haalde de spits afgelopen zomer met het idee dat hij in een team met veel balbezit net zo makkelijk kan scoren als in zijn tijd bij KRC Genk. In België was de spits in 45 officiële duels goed voor 23 goals en zeven assists, waarna hij bij Wolverhampton Wanderers in 38 duels tot zes goals en twee assists kwam.

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dilima1966
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dilima1966
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Ajax had beter die 20 miljoen aan tolu uit kunnen geven dan aan Leonardo

0laf
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0laf
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Ze hoefden niet te twijfelen om 20 miljoen te betalen voor een NIET scorende spits, terwijl ze alleen Conference League (voorronde) haalden. Waarom twijfel of je het wilt betalen voor een spits die WEL levert?

CG
4.121 Reacties
1.196 Dagen lid
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CG
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Als Ajax nu al gaat twijfelen dan wordt het niks!!

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