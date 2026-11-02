Driessen pakt één speler aan na Ajax - AZ: 'Gaf traditiegetrouw niet thuis'

Valentijn Driessen heeft in zijn column voor De Telegraaf zijn ongenoegen geuit over het huidige niveau van de Eredivisie. Volgens de journalist heeft Ajax de huidige tweede plek in de Eredivisie alleen maar te danken aan de nivellering van de Nederlandse competitie. Ook is de journalist hard voor AZ-spits , die ‘traditiegetrouw’ slecht speelde.

Ajax klom zaterdag naar de tweede plek in de Eredivisie, na een nipte zege op AZ. De Amsterdammers sloegen al vroeg in de wedstrijd toe via Tolu Arokodare, maar lieten vervolgens weinig frivool spel zien. Met verdedigend voetbal trok de ploeg van Míchel Sánchez de belangrijke drie punten over de streep, al kreeg Mexx Meerdink in de slotseconden nog een gigantische kans op de 1-1.

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“In Amsterdam juichen ze vanwege de tweede plaats, maar die danken ze louter aan de verdere nivellering van de Eredivisie. Na een redelijke openingsfase konden de bijeengeraapte vedetten van Ajax het allemaal niet meer belopen en wierpen een muur van verdedigers op voor AZ”, stelt Driessen in zijn maandagochtendcolumn.

“Overal in de ArenA wordt gepronkt met Johan Cruijff, het clubicoon aller tijden. Zijn zoon Jordi is de technische baas, maar in weinig tot niets lijkt het huidige Ajax op het Ajax wat Johan Cruijff altijd voor ogen had”, haalt de journalist uit.

Harde kritiek op Mexx Meerdink

Ook AZ oogst kritiek bij de journalist. “Bij het geroemde AZ verwarren ze balbezit met dominant voetbal en het recht op een overwinning. Ajax gunde AZ de bal uit wanhoop, omdat de ploeg er zelf niets mee kon uitrichten”, zegt Driessen, die de Alkmaarders pas in de allerlaatste minuut gevaarlijk zag worden.

“De spits van Oranje, Mexx Meerdink, gaf bijna traditiegetrouw niet thuis. Het was van twee kanten van een frustrerende machteloosheid. En dat bij het duel tussen de nummers twee en vier van de Eredivisie”, bekritiseert Driessen Meerdink.