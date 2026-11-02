Feyenoord-fans gaan los op Tjark Ernst na opvallende beelden

heeft afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-1) niet bepaald punten gescoord bij de aanhang van Feyenoord. De Duitser, die al langere tijd te maken krijgt met kritiek, ziet er niet best uit bij de gelijkmaker van Shiloh ’t Zand, zo blijkt uit een nieuw beeld dat massaal rondgaat op X.

Feyenoord leed zaterdag heel duur puntverlies in De Kuip. Fortuna Sittard hield de Rotterdammers op een gelijkspel, nota bene dankzij een doelpunt van Feyenoord-huurling ’t Zand. In minuut 86 sloegen de Limburgers toe, toen de middenvelder Ernst verschalkte met een knal in de onderhoek. In de laatste seconden van de blessuretijd konden de bezoekers er zelfs nog met de overwinning vandoor gaan, ware het niet dat Ernst knap redde op een goede inzet van Sven Simons.

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Toch zijn de Feyenoord-fans het unaniem eens: hun doelman zag er niet best uit bij de gelijkmaker. Op X gaat een fragment rond waarin de herhaling van achter het doel wordt getoond.

Daarin is uitstekend te zien hoe Ernst zich laat verrassen: op het moment dat ’t Zand zijn schot lost, doet de Feyenoord-keeper een klein stapje naar links én zet hij zich af met zijn linkerbeen. Hierdoor komt de Duitser bij lange na niet in de buurt van een redding, terwijl de inzet van ’t Zand niet eens in de uiterste hoek belandde. Waarschijnlijk had de 23-jarige keeper meer kans op een redding gehad als hij zich met zijn rechterbeen had afgezet richting de onderhoek.

@Danny010south Dit heeft toch niets meer met keepen te maken. Ik ben er helemaal klaar mee. https://t.co/CJ5kzcxHHq — Fred Rieken (@FredRieken) November 1, 2026

“Hij duikt niet, zet zich niet af, hij valt alleen om, onvoorstelbaar”, bekritiseert een Feyenoorder op X. Een ander is wat harder: “Dit is wel echt belachelijk slecht hoor, hij ploft gewoon neer.” Meer kritiek op de Duitser is onderaan het artikel te lezen.

Niet voor het eerst krijgt Ernst kritiek. De doelman, die de afgelopen weken juist beter in vorm leek te komen, kan nog niet bepaald overtuigen in zijn eerste weken in Rotterdam. Ook Willem van Hanegem heeft geen hoge pet op van de Duitser, zo vertelde hij onder meer in eerdere columns.