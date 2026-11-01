ESPN-analist Kenneth Perez heeft zaterdagavond met grote verbazing gekeken naar Fortuna Sittard-aanvaller . Perez stelt dat er 'iets ernstigs' aan de hand kan zijn met de Zweedse aanvaller van de Limburgers na het verprutsen van een grote mogelijkheid.

De aanleiding voor de verbazing van Perez was een grote kans die Peterson om zeep hielp in de uitwedstrijd van Fortuna Sittard tegen koploper Feyenoord (1-1). Peterson ging richting het doel van Feyenoord, maar zijn ploeggenoot Shiloh 't Zand stond er veel beter voor. Toch gaf de buitenspeler de bal niet af, waardoor hij een grote kans voor de Limburgers verprutste.

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Perez keek met grote verbazing naar dat moment, zo liet hij zondagavond weten in het ESPN-programma Dit was het Weekend: "Als hij (Peterson, red.) dit niet ziet, dan heb je echt een probleem. Als hij hem wel ziet en de bal niet wil geven, dan is dat een ander probleem. Het is ongelooflijk hoeveel ruimte er is. 'T Zand kan zo naar de goal toe...", verzucht Perez. Volgens de analist laat dit moment zien dat Fortuna Sittard het hoogst haalbare is voor Peterson: "Dit is nou echt een speler die niet hogerop kan."

Perez zou het onvoorstelbaar vinden als Peterson zijn teamgenoot niet zou hebben gezien: "Dat is echt heel ernstig. Peterson is best een geinige speler geweest, maar dit zijn wel tekenen dat je niet hogerop kan. Als je dit niet ziet, dan is er iets ernstigs aan de hand... Als buitenspeler moet je de spits zien, overzicht hebben. Maar als je het wel ziet en de bal niet wil geven, dan is dat een minder groot probleem. Dat is op te lossen."