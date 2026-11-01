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Kenneth Perez hekelt technische staf van Ajax: 'Ik word hier krankzinnig van'

1 november 2026, 21:03
Kenneth Perez
Foto: © NOS
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Kenneth Perez stoort zich enorm aan de technische staf van Ajax. De ESPN-analist vindt dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de 'druktemakers' aan de zijlijn.

"Langs de lijn was er meer intensiteit dan op het veld", zegt Perez zondagavond in het ESPN-programma Dit was het Weekend over de trainers in de dug-out. "Wat zijn ze daar toch allemaal aan het doen? Daar word ik helemaal krankzinnig van. Wat een druktemakers", aldus Perez, die zich eerder ook al stoorde aan de drukke technische staf van Francesco Farioli bij Ajax. "Er moet echt lijm op de stoelen komen. Al die trainers die allemaal zo druk doen, ik vind het zo irritant om naar te kijken."

Ook over het niveau van de topper tussen Ajax en AZ (1-0) was Perez niet te spreken. "Er zat niets in van wat op het internationale topvoetbal lijkt. Qua intensiteit, balbehandeling, qua kansen creëren of gevaar stichten uit de counter. Er zat heel weinig in. Ik vond de wedstrijd van een erbarmelijk niveau, in alles. Echt in alles wat je topvoetbal wil noemen."

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Kees Kwakman deelt de visie van zijn collega. "Ik vond het zo'n matige wedstrijd. Het bleef maar doorgaan met misverstanden. En als de intensiteit dan ook ontbreekt, dan krijg je een heel matige wedstrijd. En dan gaat Ajax op het einde counteren met Gloukh, Leonardo en Berghuis. Nou, zet hem op, al kwamen ze er nog een paar keer gevaarlijk uit."

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En wij storen ons aan Perez.

Gusa
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