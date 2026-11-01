Jan Willem van Dop heeft als algemeen directeur van Go Ahead Eagles stevig uitgehaald naar een groep eigen fans na het wangedrag tijdens de uitwedstrijd bij SC Cambuur. De wedstrijd in Leeuwarden werd zaterdag definitief gestaakt nadat er meermaals vuurwerk vanuit het uitvak werd gegooid, waardoor de toenmalige tussenstand van 4-0 als eindstand de boeken in gaat. Tegenover ESPN laat de bestuurder van de club uit Deventer zijn frustratie de vrije loop over de gebeurtenissen.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük legde het duel eerst al een halfuur stil vanwege het vuurwerk dat vanuit het vak met meegereisde supporters uit Deventer kwam. Toen de wedstrijd na die onderbreking weer kort hervat was, klonk er een minuut later opnieuw een harde knal en maakte de arbiter er in de 82e minuut definitief een einde aan. "Ik baal als een stekker, dat een aantal raddraaiers het verzieken voor de rest. Wanneer houdt dit nou een keer op? We hebben er alles aan proberen te doen. We hebben met de regionale driehoek gesproken. Als er dan nog wat gebeurt, snap ik dat er uiteindelijk gestaakt gaat worden. Dit past niet bij Go Ahead Eagles", stelt Van Dop.

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Volgens de algemeen directeur heeft de leiding van Go Ahead Eagles in aanloop naar de ontmoeting in Friesland al flink ingezet op preventie en is er overleg geweest met de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. Toch wijst de bestuurder op de beperkingen waar betaaldvoetbalorganisaties in de praktijk mee te maken krijgen bij het controleren van de bezoekers bij de poorten van het stadion.

"Maar wij hebben te maken met de reglementen. We zijn in de afgelopen weken al zoveel bezig met dat vuurwerk. We proberen er alles aan te doen, maar je mag als club niet fouilleren, het is visiteren. Je ziet dat er vuurwerk in het stadion binnen kan komen. Het is te gek voor woorden. Je staat machteloos. We moeten echt de koppen bij elkaar steken om dit eruit te krijgen", aldus de directeur van de club uit Deventer, die vervolgens ook ingaat op het vervolg en de consequenties die dit voor de club gaat hebben. "Het gaat van kwaad tot erger. Als club moet je ook weer maatregelen nemen, maar we zien het wel..."

Restant Cambuur - Go Ahead Eagles wordt niet meer uitgespeeld

Het competitiebestuur betaald voetbal heeft na overleg met allebei de clubs en de KNVB inmiddels de keuze gemaakt om de resterende speeltijd van een kleine tien minuten niet meer in te halen. Gezien de ruime voorsprong van de thuisploeg en de weinige tijd die nog op de klok stond, blijft de 4-0 stand op het moment van staken dus staan als de definitieve uitslag van het duel in de elfde speelronde van de VriendenLoterij Eredivisie.

Oftewel: door dit resultaat gaat Cambuur over de ploeg uit Deventer heen op de ranglijst. De club uit Leeuwarden staat na elf duels op de negende plaats met vijftien punten en een doelsaldo van +1 (23 voor, 22 tegen). Go Ahead Eagles staat nu met veertien punten uit elf wedstrijden en een doelsaldo van -4 (23 voor, 27 tegen) op de tiende plek. Voor Cambuur staat komend weekend op zondag een thuisduel in het Kooi Stadion tegen PSV op het programma.