Weghorst deelt duidelijke boodschap: 'Ik was daarom ook helemaal over de zeik'

wil dat FC Twente afrekent met het hardnekkige probleem om punten te verspelen tegen lager geklasseerde tegenstanders. De spits stoort zich aan die terugkerende kritiek en vindt dat de Enschedese club een andere mentaliteit moet ontwikkelen, vertelt hij aan Tubantia.

Daarmee sluit hij aan bij de eerdere woorden van technisch directeur Erik ten Hag, die vorige week eveneens opriep tot verandering binnen de clubcultuur. Ten Hag stelde vorige week in een interview aan VI: "Als je kijkt naar de clubcultuur, dan verliest FC Twente vaak op het moment suprême. Daar moeten we vanaf."

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FC Twente boekte onlangs belangrijke overwinningen op PSV en AZ. Toch ligt de focus binnen de selectie alweer op de volgende uitdaging: het uitduel met Excelsior. In de regio klinkt ondertussen de nodige scepsis. De vrees bestaat dat de Tukkers na goede resultaten tegen sterke tegenstanders juist tegen een lager geklasseerde ploeg punten laten liggen.

Weghorst wil echter niets weten van die gedachtegang. "Ik hoor iets te vaak: we verliezen van de clubs uit het rechterrijtje. Dat is iets waar ik niet zo goed op ga", maakt de aanvaller duidelijk.

De spits begrijpt waar die reputatie vandaan komt. Volgens hem is het een patroon dat zich de afgelopen jaren regelmatig heeft herhaald. De recente resultaten tegen Qarabag, PSV en AZ laten volgens Weghorst zien dat FC Twente ook op belangrijke momenten kan presteren. Toch is dat voor hem niet voldoende.

"Het mag helemaal geen optie zijn dat ons dat nog overkomt. Als dat in het verleden is voorgekomen, is dat prima, maar dat is geweest", benadrukt Weghorst. De aanvaller geeft aan dat ook de trainer deze boodschap heeft meegegeven aan de spelersgroep. De ploeg moet zich niet langer laten leiden door eerdere teleurstellingen, maar zich volledig richten op de volgende wedstrijd.

Weghorst wijst naar nederlaag tegen FC Utrecht

Als voorbeeld haalt Weghorst de recente thuiswedstrijd tegen FC Utrecht aan. FC Twente verloor dat duel met 1-2, ondanks een sterke eerste helft. Vooral het verval daarna zit de aanvaller dwars.

"Ik was daarom ook helemaal over de zeik dat we het zo weggaven, gewoon door een kwartier niet aan te staan, niet bezig te zijn met de dingen waarvoor je op het veld staat". vertelt Weghorst.

De aanvaller vindt dat FC Twente gedurende een volledige wedstrijd scherp moet blijven. Fouten maken hoort volgens hem bij voetbal, maar de instelling mag niet verslappen.

Weghorst sluit zich aan bij Ten Hag

Weghorst benadrukt de recente uitspraken van technisch directeur Erik ten Hag. "Net-niet moet net-wel worden." zei Ten Hag over mentaliteit binnen FC Twente. "Inderdaad: het moet ‘net wel’ worden. Als je vanuit die gedachte, filosofie en cultuur gaat werken, is verliezen tegen de kleintjes ook geen optie meer”, stelt de spits.

Ook de klachten over de zware bekerlotingen begrijpt Weghorst niet. "Als je de beker wilt winnen, moet je alles winnen. Je moet nooit achterdeurtjes openhouden, zodat je achteraf excuses kunt zoeken.”