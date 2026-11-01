Oud-international doet boekje open over Van Gaal: 'Daar had ik moeite mee'

Gregory van der Wiel doet op LinkedIn een boekje open over zijn periode als international van het Nederlands elftal onder de voormalige bondscoaches Bert van Marwijk en Louis van Gaal. De oud-rechtsback merkte grote verschillen tussen beide gerenommeerde trainers.

Tegenwoordig is Van der Wiel werkzaam als private coach voor ondernemers en leidinggevenden. Op het zakelijke platform deelt hij met enige regelmaat zijn inzichten over mentale gezondheid in de topsport, het stellen van grenzen en hoe je omgaat met druk. De voormalig speler van onder andere Ajax en Paris Saint-Germain haalt daarbij geregeld voorbeelden aan uit zijn eigen profloopbaan.

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"Ik heb onder twee van de beste Nederlandse trainers aller tijden gespeeld", schrijft Van der Wiel. "Bij de één (Van Marwijk, red.) had ik het gevoel dat ik de hele wereld aankon, en bij de ander (Van Gaal, red.) had ik juist moeite om mijn zelfvertrouwen te vinden."

Van der Wiel speelde veel meer onder Van Marwijk dan onder Van Gaal

Hoe verschillend de verstandhouding met beide trainers was, blijkt ook wel uit het aantal interlands dat de vleugelverdediger onder hen achter zijn naam kreeg. Onder het bewind van Van Marwijk - die van 2008 tot en met 2012 in totaal 52 wedstrijden op de bank zat bij het Nederlands elftal - had Van der Wiel een vaste basisplaats. Hij speelde onder zijn leiding 35 interlands, waarvan Oranje er 24 wist te winnen, vier keer gelijkspeelde en zeven duels verloor. Daarnaast behoorde de verdediger onder Van Marwijk tot de selectie die in 2010 de WK-finale wist te bereiken en zat hij in mei 2012 ook bij de 23-koppige selectie voor het EK, waar Oranje in de poulefase roemloos werd uitgeschakeld.

Toen Van Gaal na dat eindtoernooi van 2012 het stokje overnam, raakte Van der Wiel bij de nationale ploeg eigenlijk meteen uit beeld. Hoewel Van Gaal over zijn gehele loopbaan liefst 63 interlands aan het roer stond bij het Nederlands elftal - waarmee hij de derde plek bezet op de eeuwige ranglijst van Oranje - kwam de verdediger onder hem niet verder dan twee schamele optredens. Een zege leverde dat overigens niet op: het Nederlands elftal speelde in die twee duels éénmaal gelijk en stapte één keer als verliezer van het veld.

Bondscoach Aantal interlands Gewonnen Gelijk Verloren Bert van Marwijk 35 24 4 7 Louis van Gaal 2 0 1 1

'Hij liet me voelen dat hij volledig achter me stond'

"Onder Bert van Marwijk speelde ik in 2010 de WK-finale. Ik was 22 jaar, stond op het grootste podium dat er in het voetbal bestaat en had het gevoel dat ik daar thuishoorde. Dat kwam voor een groot deel door het vertrouwen dat hij me gaf. Hij liet me vrij, gaf me verantwoordelijkheid en liet me voelen dat hij volledig achter me stond. En als een trainer zoveel vertrouwen in je heeft, ga je vanzelf ook meer in jezelf geloven", schrijft Van der Wiel.

'Alsof ik het eigenlijk nooit helemaal goed kon doen'

Het contrast Van Marwijks opvolger was groot, aldus Van der Wiel: "Bij Louis van Gaal was dat anders. Hij was een stuk strenger en had hele duidelijke ideeën over hoe hij wilde dat dingen gebeurden. Persoonlijk had ik daar moeite mee. Ik had soms het gevoel dat hij iets tegen me had. Alsof ik het eigenlijk nooit helemaal goed kon doen."



Bert van Marwijk leidde het Nederlands elftal van 2008 tot 2012.

Achteraf vraagt Van der Wiel zich echter af of dat gevoel wel klopte. "Misschien was het vooral een verhaal dat ik mezelf vertelde, omdat ik me niet helemaal op mijn gemak voelde in die omgeving", schrijft de voormalige back. Van der Wiel benadrukt ook dat zijn relaas 'absoluut niet' is bedoeld als kritiek op Van Gaal. "Hij is natuurlijk een geweldige trainer en ik ken genoeg spelers die juist fantastisch met hem hebben gewerkt. Spelers die onder zijn aanpak het beste uit zichzelf wisten te halen. Voor mij werkte het alleen minder goed."

Dat leidt Van der Wiel tot een duidelijke conclusie: "Dezelfde manier van leidinggeven kan bij de één het allerbeste naar boven halen, terwijl de ander er juist moeite mee heeft. Niet omdat de trainer slecht is, of omdat de speler niet goed genoeg is. Maar simpelweg omdat mensen verschillend reageren op de manier waarop ze worden aangestuurd."