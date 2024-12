Eredivisie krijgt per seizoen 2025/26 nieuwe naam

De Eredivisie heet bij aanvang van seizoen 2025/26 ‘de VriendenLoterij Eredivisie’, dat maakt de Nederlandse competitie maandagavond bekend op de officiële kanalen. De maatschappelijke partner en de Eredivisie zijn sinds 2005 nauw aan elkaar verbonden en verlengen de samenwerkng tot ene met 30 juni 2029.

'Mooiste sponsordeal ooit in Nederland'

In alle uitingen wordt de hoogste Nederlandse competitie volgend seizoen de VriendenLoterij Eredivisie. Jan de Jong, directeur Eredivisie CV, is zeer content: “Alle 18 clubs zijn zeer blij met deze samenwerking. Het helpt hen niet alleen bij het realiseren van hun sportieve doelstellingen. Wat natuurlijk topprioriteit is. Daartoe zijn ze op aard. Maar daarnaast zijn alle clubs zeer actief met maatschappelijke projecten, wat helaas vaak nog onderbelicht blijft, en daar kun je natuurlijk geen betere partner aan je zijde hebben dan de VriendenLoterij. Voor de Eredivisie CV is dit een mijlpaal in haar bestaan, het betreft hier een van de mooiste sponsordeals ooit in Nederland. Wij zullen er alles aan doen om dit tot een gezamenlijk succes te maken. De VriendenLoterij Eredivisie gaat veel meer zijn dan alleen een naam!”, reageert hij middels het persbericht.

“We zijn al 20 jaar enthousiast partner van elkaar en wij kunnen niet wachten om te zien wat we samen nog meer kunnen bereiken. De versterking van dit partnership met de belangrijkste voetbalcompetitie van Nederland is voor ons fantastisch. De VriendenLoterij en de Eredivisie zetten zich samen met de 18 clubs in om iedere dag een positieve impact op de maatschappij te maken door te werken aan een gezondere, inclusievere en sterkere samenleving. Zo zijn wij als loterij nog zichtbaarder als maatschappelijk partner van de sport, zowel landelijk als lokaal”, laat Lydi Siebers, Managing Director van de VriendenLoterij, weten.

Oude namen van de Eredivisie

Daarmee krijgt de Eredivisie na twintig jaar weer een sponsornaam. Destijds was Holland Casino Eredivisie de naam van de hoogste voetbalcompetitie van Nederland. In de jaren daarvoor heette de competitie ‘de KPN Eredivisie’. De VriendenLoterij is sinds 2005 verbonden als maatschappelijk partner van de Eredivisie, waarmee het een van de langstlopende samenwerkingen is in het Nederlandse betaalde voetbal.