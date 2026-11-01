stond zaterdag bij zijn terugkeer in de basis van AZ meteen tegenover , de spits van Ajax. De aanvaller kopte al vroeg in de wedstrijd de winnende 1-0 binnen en kreeg het nog aan de stok met de centrale verdediger, maar toch vond de mandekker uit Alkmaar de duels minder hectisch dan toen hij tegenover stond. Goes heeft zich tegenover NH uitgesproken over de fysieke strijd en hoe hij zelf in de wedstrijd zat.

In de Johan Cruijff ArenA vocht Goes vorig seizoen nog stevige duels uit met Weghorst, die afgelopen zomer transfervrij de overstap maakte naar FC Twente. Ten opzichte van die wedstrijden ging het er tegen de Nigeriaanse spits een stuk rustiger aan toe. "Tolu is iets rustiger, dus het viel wel mee vandaag", stelt Goes over het verschil tussen de twee aanvallers. In de eerste helft kregen de twee het nog wel even met elkaar aan de stok, al deed dat de verdediger vrij weinig. "Ik ben kalmer in mijn hoofd dan eerst, dus het doet me niet meer zoveel."

Goes bespreekt strijdplan tegen Arokodare en rentree bij AZ

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Die rust in het hoofd kon echter niet voorkomen dat Arokodare al na tien minuten spelen de enige goal van het duel binnen wist te koppen tegen de verdediging van AZ. Goes geeft toe dat de spits, die gehuurd wordt van Wolverhampton Wanderers, door zijn fysiek lastig te bespelen is, maar denkt wel dat de aanvaller af te stoppen is. "Het is een sterke spits. Alleen als je hem als team goed bespeeld, dan moet je hem kunnen hebben."

Vooral in de lucht zorgde de doelpuntenmaker voor veel gevaar in de zestien meter van de ploeg uit Alkmaar. Arokodare nam na het laatste fluitsignaal overigens nog lachend de tijd om sorry te zeggen tegen Mees de Wit na de fysieke strijd op het veld. Goes weet in ieder geval wat er nodig is om de spits van de Amsterdamse club van het scoren af te houden in de lucht. "Hij had wel een paar kopduels, waar hij sterk is. Dat is lastig te verdedigen", geeft de verdediger aan. "We moeten kort op hem zitten, zodat hij niet kan springen."

De wedstrijd in Amsterdam was voor Goes zijn rentree, nadat hij de afgelopen twee duels aan zich voorbij moest laten gaan omdat hij niet wedstrijdfit was. Die terugkeer duurde zaterdag uiteindelijk maar één helft, aangezien de verdediger in de rust uit voorzorg gewisseld werd. Het eigen jeugdproduct moest daardoor vanaf de bank toekijken hoe AZ voor het eerst sinds maart 2022 weer een duel in de competitie verloor van Ajax. Toch had er gezien het spelbeeld na rust meer in het vat gezeten voor de huidige nummer vijf van de Eredivisie. "Als je de tweede helft ziet, heb je gewoon de kansen om hier gelijk te spelen of zelfs te winnen."

Door het verlies met 1-0 lukte het AZ wederom niet om tot scoren te komen tegen een club uit de huidige top vijf van de Eredivisie. Aanstaande donderdag staat in de Europa League de wedstrijd tegen Juventus alweer op het programma, maar Goes maakt zich niet druk over het uitblijven van goals in de grote duels. "Dat ligt ook aan het geloof. Dat gaat goed komen."