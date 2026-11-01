PEC Zwolle wint van ADO Den Haag en zet opmars onder Van der Ree voort

PEC Zwolle heeft zondagmiddag een belangrijke overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. De ploeg van interim-trainer Dennis van der Ree was in eigen huis met 1-0 te sterk voor ADO Den Haag. kroonde zich vlak voor rust tot matchwinner. Voor Van der Ree is het opnieuw een positief resultaat: de interim-trainer heeft inmiddels zeven punten verzameld in zijn eerste drie wedstrijden.

De Zwollenaren, die midweeks nog door TOP Oss uit het bekertoernooi werden geknikkerd, slaagden erin ADO Den Haag lange tijd van zich af te houden. De bezoekers hadden moeite om aanvallend gevaar te stichten, terwijl PEC op zoek ging naar de openingstreffer. Toch leek ADO in de veertigste minuut op voorsprong te komen via Evan Rottier. Na tussenkomst van de VAR ging er echter een streep door de treffer.

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Vijf minuten later viel alsnog het eerste doelpunt van de wedstrijd. Vlak voor het rustsignaal was het Dylan Mbayo die het MAC³PARK Stadion liet juichen. Na voorbereidend werk van Younes Namli wist de aanvaller het net te vinden: 1-0.

Na de pauze probeerde ADO Den Haag nog terug te komen in de wedstrijd, maar de ploeg slaagde er niet in om de achterstand ongedaan te maken. PEC hield stand en stelde daarmee drie bijzonder belangrijke punten veilig.

Van der Ree zorgt voor ommekeer

De overwinning onderstreept de positieve ontwikkeling bij PEC Zwolle sinds het vertrek van de vorige trainer, Van der Vegt. Onder zijn leiding verzamelde de club in de eerste acht competitiewedstrijden slechts vier punten en een teleurstellende zestiende positie. De Zwollenaren zijn inmiddels gestegen naar de veertiende plek en het linkerrijtje is weer volledig inzicht.