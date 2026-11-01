Ten Hag is onverbiddelijk over Ronaldo: 'Vanaf Juventus is het gewoon klaar'

Erik ten Hag heeft in Goedemorgen Eredivisie van ESPN opnieuw teruggeblikt op zijn samenwerking met bij Manchester United. De Nederlandse trainer erkent dat de samenwerking met de Portugese superster niet altijd eenvoudig was. Volgens Ten Hag moest het teambelang altijd vooropstaan, ongeacht de status van een speler.

Ten Hag kreeg bij Manchester United te maken met Ronaldo, die een van de grootste namen in het internationale voetbal is. Toch maakte de trainer duidelijk dat niemand een uitzonderingspositie kon krijgen. "De uitdaging is om het elftal te laten functioneren, eigenlijk zoals altijd. En elke speler is daarin belangrijk. En je hebt topspelers nodig om te kunnen winnen. Elk topteam moet een topspeler omarmen, maar de topspeler moet wijken voor het team. En dat was gewoon het probleem met Ronaldo."

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"Spelers wilden voor hem werken en keken natuurlijk tegen hem op, want laat het geen misverstand over zijn van mijn kant, het is natuurlijk een geweldige speler en hoort bij de grote der aarde. Alleen dat is ook de realiteit, de laatste zeven à acht jaar kan hij het gewoon niet brengen, vanaf zijn Juventus-periode is het gewoon klaar", aldus Ten Hag.

Ten Hag trekt vergelijking met Real Madrid

Ook over Real Madrid, waar Ronaldo jarenlang grote successen vierde, was Ten Hag uitgesproken. "Dat is eigenlijk ook wel de grote gave van Real Madrid. Die weten altijd op het juiste moment ook afscheid te nemen van spelers. Die zien, die onderkennen wanneer een speler naar beneden gaat qua niveau. En die nemen dan afscheid op zo'n moment dat ze eigenlijk voor de buitenwereld nog op hun hoogtepunt zijn, maar dat ze het eigenlijk niet meer kunnen brengen."

Verwachting uitgesproken naar Ronaldo

Ten Hag vertelt daarnaast dat hij voorafgaand aan zijn periode bij Manchester United duidelijke afspraken met Ronaldo probeerde te maken. "Ik ben naar hem toe geweest, ik heb met hem gesproken voorafgaand dat ik daar aan mijn klus begon. Ik heb hem uitgelegd: hoe we zouden gaan spelen en wat daarin zijn rol zou zijn, in wat ik van hem verwachtte en wat hij ook van mij kon verwachten en ook van het team."

De trainer benadrukt dat Ronaldo vervolgens ook zelf verantwoordelijkheid moest nemen. "Maar uiteindelijk moet je zelf ook wat leveren en als hij niet meer in staat is zichzelf te pijnigen, om iedere dag alles eruit te halen en op trainingen op zijn max te gaan om fit te worden. En als je niet fit bent in de Premier League of Champions League, het Portugese elftal, dan ben je gewoon kansloos."

'Er was natuurlijk een spanningsveld'

Over de onderlinge verstandhouding tussen beiden spreekt Ten Hag van een spanningsveld. Volgens de trainer was het belangrijk om duidelijk te blijven en zijn beslissingen goed te onderbouwen. "Dat was natuurlijk een spanningsveld. Je laat hem zien wat ervoor nodig is en hij weet het ook wel, want hij weet wat ervoor nodig is, want anders had hij dit nooit kunnen bereiken. Maar je houdt hem een spiegel voor en kom je met argumenten die steekhouden en laat je bewijzen zien, dan is het helder