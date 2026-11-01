Erik ten Hag maakt zich flink zorgen over de huidige situatie bij Jong Ajax. De voormalig succestrainer van Ajax, die tegenwoordig technisch directeur is bij FC Twente, wijst in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie op de lage klassering van het beloftenteam in de Keuken Kampioen Divisie en wat voor gevolgen dat heeft voor de doorstroom naar het eerste elftal.

In de uitzending gaat het eerst over het beleid van Jordi Cruijff, de technisch directeur van de Amsterdamse club. Op de vraag of Cruijff zich te veel op de korte termijn richt, houdt de 56-jarige Ten Hag zich nog op de vlakte door te stellen dat de toekomst dat moet gaan uitwijzen, om de aandacht direct te verleggen naar de prestaties van Jong Ajax. "Wat een beetje zorgelijk is natuurlijk, is dat Jong Ajax vorig jaar onderaan is geëindigd. Nu doen ze het ook niet bijzonder goed."

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Volgens Ten Hag raakt de teleurstellende plek op de ranglijst direct aan waar de club uit Amsterdam voor staat. "Bij Ajax vind ik dat wel zorgelijk. Dat Jong niet bovenaan in die ranglijst meedoet, want daar moet Ajax het van hebben", stelt de oud-trainer van de club uit de hoofdstad. "Ajax staat voor winnen en entertainment, maar vooral ook jonge spelers doorbrengen. Het droogde eigenlijk nooit op in Amsterdam."

Oftewel: het grote verschil op de ranglijst maakt de stap voor jonge spelers richting de hoofdmacht, die op dit moment tweede staat in de Eredivisie, een stuk lastiger. "Op dit moment, als ze onderin staan, is het wel lastig om aansluiting te vinden bij het eerste elftal", aldus Ten Hag.

Jong Ajax presteert moeizaam en treft Vitesse

Onder leiding van trainer Carlos García, die afgelopen zomer het stokje overnam van de naar Pogoń Szczecin vertrokken Óscar García, staat Jong Ajax momenteel op de zestiende plaats in de Eerste Divisie. In twaalf duels verzamelde de ploeg twaalf punten (drie zeges, drie gelijke spelen en zes nederlagen) met een doelsaldo van 18-29. Eerder vorige maand ging Jong Ajax nog met 0-3 onderuit tegen VVV-Venlo in een duel waarin Diego Pugno een rode kaart pakte. Daarna volgden een 2-1 overwinning op De Graafschap en een 3-3 gelijkspel tegen TOP Oss, waarbij de talenten in Oss pas in de blessuretijd langszij wisten te komen.

Na twaalf speelrondes gaat Heracles Almelo aan kop in de Eerste Divisie met 29 punten, gevolgd door VVV-Venlo (28 punten uit dertien duels) en FC Emmen (25 punten uit twaalf duels). Onderin staan FC Dordrecht en FC Eindhoven met allebei elf punten en hekkensluiter Jong FC Utrecht met zeven punten. Maandagavond om 20.00 uur komt Jong Ajax op Sportcomplex De Toekomst weer in actie in het thuisduel met Vitesse, dat met zeventien punten uit twaalf duels op de achtste plaats terug te vinden is.