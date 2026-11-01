Erik ten Hag kon begin 2025 aan de slag gaan als hoofdtrainer van Feyenoord, zo heeft hij zelf bevestigd. De huidige technisch directeur van FC Twente werd in februari 2025 door de club uit Rotterdam benaderd na het ontslag van Brian Priske, maar besloot onder meer vanwege zijn verleden bij Ajax niet in te stappen in De Kuip. Dat vertelt hij zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Voetbal International meldde eerder al dat Feyenoord een serieuze poging had gedaan om de trainer naar Rotterdam te halen na het vertrek van de Deense coach. Ten Hag bevestigt nu op televisie dat er toenadering is gezocht. "Ja, ik ben benaderd of ik trainer van Feyenoord wilde worden. Toen heb ik dat niet gedaan", stelt de oud-trainer over de interesse vanuit Rotterdam. "Ik heb een heel lang telefoongesprek gehad en uiteindelijk besloten om het niet te doen."

Ten Hag bespreekt klik met Te Kloese en Ajax-verleden

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Ondanks dat Ajax destijds ook bezig was om de succestrainer terug naar Amsterdam te halen, voerde de Tukker uitgebreide gesprekken met het bestuur in Rotterdam. Toenmalig Feyenoord-directeur Dennis te Kloese had daarin een grote rol. "Ik had ook een heel sterke band met Alex Kroes. Maar ik moet zeggen dat ik met Dennis te Kloese gelijk wel een band voelde, een klik", aldus Ten Hag over het contact.

Hoewel er dus een goed gevoel was bij Te Kloese - die sinds afgelopen zomer werkt als sportief directeur bij het Mexicaanse CF Monterrey, terwijl Kroes na zijn vertrek bij Ajax in februari inmiddels vicevoorzitter is bij het Oostenrijkse LASK - gaf zijn verleden in Amsterdam uiteindelijk de doorslag. "Feyenoord is natuurlijk ook een geweldige club, maar mijn korte verleden bij Ajax speelde zeker een rol om het op dat moment niet te doen", legt de technisch directeur van FC Twente uit.

Naast zijn verleden bij de Amsterdamse club speelde ook de mentale en fysieke belasting na zijn ontslag bij Manchester United in oktober 2024 mee. Nadat de trainer zeventien jaar achter elkaar langs het veld had gestaan, koos hij ervoor om een sabbatical te nemen tot de zomer van 2025. "Altijd onderweg, nooit geen onderbreking. Ik ben als voetballer ook direct trainer geworden. Ik had nog nooit afstand genomen, in die fase zat ik net. Ook een keer iets anders doen en energie te tanken", stelt hij over die rustperiode.

Nadat de huidig bestuurder van de club uit Enschede bedankte voor de klus, kwam Feyenoord destijds uit bij Robin van Persie, die afgelopen zomer weer werd opgevolgd door Giovanni van Bronckhorst, de trainer van de huidige koploper. Ten Hag ging na zijn rustperiode zelf aan de slag bij Bayer Leverkusen, waar hij al na een paar wedstrijden werd ontslagen. Op 1 februari begon de oud-trainer vervolgens bij FC Twente als opvolger van Jan Streuer in de rol van technisch directeur, waar hij een contract tot medio 2028 tekende.

Met FC Twente staat hij momenteel op de vierde plaats in de Eredivisie met twintig punten uit tien duels, achter koploper Feyenoord (25 punten uit elf duels), nummer twee Ajax (24 punten) en PSV (23 punten). Hoewel Ajax sinds juli onder leiding staat van de Spaanse trainer Míchel, wordt Ten Hag tot slot gevraagd of een toekomstige terugkeer in de Johan Cruijff ArenA nog een optie is. "Dat is zeker niet uitgesloten, maar voordat we nu allerlei koppen krijgen: ik zit bij FC Twente, het bevalt me hartstikke goed. Ik heb een supergoed en leuk team."