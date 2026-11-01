Owen Wijndal heeft aan de slotfase van het competitieduel tussen Ajax en AZ (1-0) een pijnlijke hand overgehouden. De linksback van de Amsterdamse club kreeg zaterdagavond in de eindfase van de wedstrijd de noppen van invaller Calvin Stengs op zijn hand, nadat de spelmaker van de club uit Alkmaar hem voor de aftrap al gekscherend had gewaarschuwd.

Na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff ArenA kan Wijndal bij ESPN wel lachen om het moment met zijn oud-ploeggenoot. "Stengs stond effe op mijn hand op het einde. Hij zei voor de wedstrijd nog dat hij mij pijn zou doen. Hij doet het wel per ongeluk. Ik ga zometeen even naar hem toe, dus het lijkt me dat hij zijn excuses gaat aanbieden, toch?"

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Dat de linksback er zo luchtig op reageert, is geen verrassing. Het tweetal heeft al jarenlang een hechte band en eerder deze week noemde Wijndal de aanvallende middenvelder nog een van zijn beste vrienden. Ze braken samen door bij AZ, waarna hun wegen scheidden toen de verdediger in de zomer van 2022 voor naar verluidt tien miljoen euro de overstap maakte naar Ajax.

Stengs keerde afgelopen zomer juist weer terug in Alkmaar. Nadat zijn contract bij Feyenoord op 22 juli in goed overleg werd ontbonden, sloeg AZ snel toe door de spelmaker vast te leggen tot medio 2027, met een optie voor nog een extra seizoen. In zijn eerste periode bij de club uit Noord-Holland was Stengs in 78 competitieduels al goed voor vijftien goals en zestien assists.

Wijndal bespreekt band met AZ en Echteld

Ajax had het zaterdag bij vlagen lastig omdat AZ steeds meer het initiatief naar zich toetrok, maar wist de 1-0 voorsprong uiteindelijk wel over de streep te trekken. Voor Wijndal, die negentig minuten in de basis speelde en vooraf al waarschuwde voor de kracht van zijn oude werkgever, blijft een duel met de club uit Alkmaar speciaal. "AZ is voor mij een bijzondere club. Ik heb er twaalf jaar gezeten, dus het is altijd bijzonder om tegen AZ te spelen. Ik moet wel zeggen, heel veel jongens uit mijn tijd zijn er niet meer, maar nog wel een paar die ik heel goed ken. Daar ga ik zo nog even naartoe."

Bij AZ komt Wijndal langs de lijn ook een oude bekende tegen: Leeroy Echteld, de huidige hoofdtrainer van de nummer vijf van de Eredivisie. De trainer verlengde in mei zijn contract in het AFAS Stadion tot de zomer van 2028 en was voor Stengs een belangrijke reden om terug te keren bij AZ, terwijl hij ook Wijndal in de jeugdopleiding onder zijn hoede had. "Hij was mijn trainer in de onder 16. In die tijd was ik aan het puberen natuurlijk, dus toen heeft hij me aardig gek kunnen maken. Sinds die tijd heb ik altijd een goede band met hem kunnen houden."