Mijnans doet opvallende onthulling over PSV-periode: 'Het klinkt een beetje lullig'

heeft na de overtuigende 7-0-overwinning van PSV op Willem II teruggeblikt op zijn start bij de Eindhovenaren. De middenvelder geeft toe dat zijn eerste periode bij de club niet verliep zoals hij aanvankelijk had verwacht.

"Ja, in het begin liep het ook wat moeizamer en moest ik misschien zelfs ook wel mijn plekje vinden, ook in de verhuizing heen en weer met de kleine, noem maar op", vertelt Mijnans na afloop aan ESPN.

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Mijnans geeft aan dat hij zich de laatste weken steeds prettiger voelt bij PSV. "Dus ik voelde wel aan mezelf dat ik nog niet echt op mijn niveau zat. Dat heb ik ook eerlijk aangegeven en daar hebben we ook hele goede gesprekken over gehad. En ik merk nu wel echt aan alles, sowieso wel een aantal weken, misschien wel twee maanden, denk ik wel echt lekker in mijn vel zit. Ik merk gewoon dat ik op mijn plek zit bij PSV."

Mijnans geeft bovendien toe dat zijn eerste periode bij PSV anders is verlopen dan hij vooraf had verwacht. "Het klinkt een beetje lullig, alleen ja, ik heb het misschien wel onderschat in eerste instantie", besluit hij.

Mijnans blikt terug op schitterende PSV-goal

Mijnans was zaterdagavond een van de doelpuntenmakers tijdens de overtuigende 7-0-overwinning van PSV op Willem II. De middenvelder maakte indruk met een fraaie treffer en vertelde hoe zijn doelpunt tot stand kwam.

"Ja, nou ja, ik zag de jongen [Nathan Tjoe-A-On] omhoog komen. Ik dacht: ach. Maar op het begin zag ik hem al niet meer springen en toen dacht ik van: ja, dan kan ik hem nemen. Ja, hij viel wel lekker binnen", blikt Mijnans terug op zijn doelpunt.

De PSV'er legt vervolgens uit hoe hij de bal precies raakte. "Hij kwam een beetje naar binnen, ik moest hem een beetje aan de binnenkant en zo laten vallen. Het klinkt heel makkelijk, maar hij viel gewoon perfect binnen", aldus Mijnans.