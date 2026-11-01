heeft zaterdagavond na 251 dagen eindelijk weer eens in de basis gestaan bij FC Barcelona, dat in eigen huis met 6-1 te sterk was voor Deportivo Alavés. De 29-jarige international stond in het Camp Nou echter niet op zijn vertrouwde middenveld aan de aftrap, maar centraal achterin. De Spaanse sportpers beoordeelt het optreden van de Nederlander met een 8 en is vol lof over zijn bijdrage in de opbouw.

De Jong liep tijdens het WK een scheurtje in zijn knieband op en moest door de nasleep daarvan de eerste acht speelronden van La Liga aan zich voorbij laten gaan, al bleek na onderzoek in juli een operatie niet nodig te zijn. Vorige week zondag maakte de middenvelder als invaller op tien alweer zijn eerste minuten tijdens de met 1-2 verloren El Clásico tegen Real Madrid. Zaterdag volgde tegen Alavés dus zijn terugkeer in de basis van trainer Hansi Flick. Hij moest achterin flink puzzelen, omdat Koundé, Eric García, Christensen en Espart allemaal niet inzetbaar waren.

Flick kiest voor De Jong achterin en krijgt lof in Spanje

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In de eerste dertien officiële duels van dit seizoen stond er bij de Duitse trainer al tien keer een andere achterhoede op het veld. Omdat de coach het blok met Rodri en Pedri op het middenveld niet uit elkaar wilde halen en voor de wedstrijd al liet weten dat een rol centraal achterin een serieuze optie was, schoof De Jong een linie naar achteren. Daarnaast mocht Brian Fariñas op rechtsback zijn officiële debuut maken in het eerste elftal van de Catalanen.

Het Catalaanse Sport geeft een 8 voor het avontuurlijke optreden van de gelegenheidsverdediger. "Flick tekende een opstelling uit die aan het begin van het seizoen krankzinnig zou hebben geleken. Brian Fariñas als rechtsback - een opvallend debuut van hem - en De Jong als centrumverdediger. Velen deden denigrerend daarover, maar de Nederlander liet zien dat hij een goed plan B is voor die positie", stelt de krant. "Hij keerde na maanden terug in de basiself, als centrumverdediger. Hij had het soms lastig in de fysieke duels, maar was scherp in zijn tackles, zeker in duel met Lucas Boyé in het strafschopgebied. Aan de bal zocht hij telkens de diepte en op momenten dribbelde hij naar voren."

Bij Marca levert het duel eveneens een 8 op voor de Nederlander. Vier ploeggenoten kregen overigens hetzelfde cijfer, terwijl drie andere spelers van Barcelona zelfs een 9 scoorden. "De Nederlander stond voor het eerst sinds zijn WK-blessure in de basis, als centrale verdediger. Hij speelde een belangrijke rol in de opbouw en voelde zich duidelijk op zijn gemak op die positie. Het stadion applaudisseerde voor zijn prestatie. Het was een goede prestatie van De Jong, die als verdediger een positieve indruk achterliet", schrijft de sportkrant uit Madrid. "Hij deed het goed; hoewel hij verdedigend niet zwaar op de proef werd gesteld. Hij fungeerde in feite als een extra middenvelder, wat hielp om de compacte verdediging van de tegenstander te ontmantelen."

Mundo Deportivo zag dat Barcelona door twee goals van Raphinha, twee goals van Lamine Yamal en een sterke wedstrijd van Fermín López bij rust al klaar was met de nummer tien van de competitie. "De volledige potentie van Fermín kwam naar buiten, Raphinha maakte er twee, Lamine maakte er twee, Fariñas maakte zijn debuut en De Jong bewees dat hij in de basis hoort: Barcelona was in de eerste 45 minuten alweer helemaal de oude", valt er te lezen. Over hoe het achterin stond, merkt het medium op: "De Jongs aanwezigheid in het centrum verbeterde de opbouw van Barcelona. Daardoor kregen Rodri en Pedri meer ruimte. Al blonk de Nederlander defensief niet per se uit."

Duidelijke boodschap voor basisplaats bij Barcelona

Toen de controleur tegen het einde van de wedstrijd naar de kant werd gehaald, kreeg hij een flink applaus vanaf de tribunes in het Camp Nou. El Mundo haakt daar na de nederlaag van vorige week tegen Real Madrid op in: "Hij verdient zelfs applaus voor zijn werk als centrumverdediger. De mannen van Flick toonden de soliditeit die ze vorige week zo pijnlijk misten en daarbij voegden ze een zekeer meedogenloosheid toe aan hun spel."

Bij Diario AS trekt men een duidelijke conclusie na de rentree van de routinier, die momenteel een geschatte marktwaarde van 38,2 miljoen euro heeft. "De Nederlander speelde een uitmuntende wedstrijd als centrale verdediger. Hij blonk uit in de opbouw vanuit de verdediging en was zeer gedisciplineerd in zijn mandekking; hij heeft zijn beste vorm hervonden. Als hij een basisplaats wil behouden, zal hij moeten accepteren dat het helemaal niet zo erg is om verdediger te zijn." Door de overwinning blijft Barcelona bovenaan staan in La Liga met twee punten voorsprong op Atlético Madrid, terwijl dinsdag het treffen met Aston Villa in de Champions League op het programma staat.