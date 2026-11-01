Ronald Koeman jr. is héél duidelijk na grote ophef: 'Ik sta hier achter...'

junior heeft na de wedstrijd tussen Telstar en FC Utrecht zijn steun uitgesproken voor trainer Henk Brugge. Eerder deze week werd er door supporters nog om het vertrek van de oefenmeester geroepen.

Telstar werd midweeks uitgeschakeld in de KNVB Beker door in eigen huis met 0-2 te verliezen van Almere City, dat goed presteert in de Keuken Kampioen Divisie. Dat leidde tot onvrede bij het thuispubliek, dat zijn pijlen op trainer Henk Brugge richtte. Hij kreeg pijnlijke spreekkoren naar zijn hoofd geslingerd. "Dat doet wat met een mens. Er zit emotie bij de supporters en die moet ik dan even nemen", zei hij na afloop.

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Ronald Koeman junior ging zondag na de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (4-2) nog even in op de situatie van de trainer. "Of we het ook een beetje voor de trainer hebben gedaan? Tuurlijk, zeker. Als ik voor mezelf spreek, sta ik volledig achter de trainer. Hoe hij werkt en wat hij doet, is geweldig. Dus: ook voor Henk (Brugge, red.)", aldus de doelman.

De keeper van Telstar was opgelucht na de overwinning in het eigen BUKO Stadion. "We hadden het nodig. Het is makkelijk zeggen achteraf, maar in de vorige wedstrijden speelden we ook gewoon aardig. Alleen scoorden we moeilijk, vandaag maken we er vier. Het was een zeer terechte overwinning."