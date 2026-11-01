Anthony Correia pakt zijn eigen spelers aan na nieuwe afgang voor FC Utrecht

FC Utrecht heeft een pijnlijke middag beleefd op bezoek bij Telstar. De ploeg van Anthony Correia ging met 4-2 onderuit tegen de club waar hij vorig seizoen nog aan het roer stond. De nederlaag legt bovendien een pijnlijk probleem bloot: de defensie van de Domstedelingen is dit seizoen bijzonder kwetsbaar.

Correia was na afloop dan ook niet te spreken over wat zijn ploeg had laten zien. Bij ESPN wees hij vooral naar de mentaliteit en de onderlinge duels. "Elke tweede bal was voor Telstar. Bij elke aanval miste ik een bepaalde bereidheid en lef."

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"Als we met acht linksbuitens, 34 rechtsbuitens, 100 spitsen en een paar centrale verdedigers hadden gespeeld, was het qua instelling denk ik nog niet gelukt", vervolgde Correia. De oefenmeester legde de verantwoordelijkheid daarbij ook bij zichzelf. "Dat stukje neem ik mezelf kwalijk. Dat ik niet zo heb kunnen opnaaien dat ze over het veld gingen vliegen."

Ook over het spel voor de rust was Correia bijzonder kritisch. Hij noemde het de slechtste eerste helft die hij had gezien. Na de pauze zag hij wel verbetering, maar dat bleek onvoldoende om een resultaat te behalen. "We hebben twee mooie aanvallen gehad en zijn daarna tegen een witte muur aangelopen. Daar kwamen we niet doorheen."

Na elf speelrondes staat de teller voor FC Utrecht al op 31 tegendoelpunten. Sinds het seizoen 1997/1998 kreeg FC Utrecht niet zoveel doelpunten tegen in deze fase van de competitie. Destijds stond de teller na elf speelrondes op 32.