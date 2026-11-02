Eredivisie-trainer verschijnt woedend bij ESPN: 'Hij wil iedereen afmaken'

Anthony Correia heeft zondag na de nederlaag van FC Utrecht op bezoek bij zijn oude club Telstar zijn frustratie geuit voor de camera van de NOS. Analist Rafael van der Vaart laat bij Studio Sport weten dat hij kan zien dat de trainer tijdens het interview zichtbaar zijn woede inhoudt.

FC Utrecht ging zondagmiddag in het BUKO Stadion in Velsen-Zuid met 4-2 onderuit tegen de ploeg waar Correia eerder werkzaam was. Door de vijfde competitienederlaag van dit seizoen zakken de Domstedelingen naar de twaalfde plaats in de Eredivisie. Een zorgelijke plek op de ranglijst, maar het zwakke veldspel van de Utrechters zal Correia momenteel met name kopzorgen geven.

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De trainer was dan ook hard voor zijn ploeg na de 4-2 nederlaag tegen de nummer zestien van de Eredivisie: "Wij zijn er fysiek vandaag gewoon afgepoetst. En de instelling van de Telstar-spelers was een andere dan die van ons. En dat mag nooit gebeuren. Ik ben er zeker teleurgesteld over. Dat heb ik ze ook laten weten." Op de vraag of de hoofdtrainer zijn woede inhoudt, reageert hij instemmend: "Ja, zeker. Dat zie je goed. Deze is not done. Dus deze krijgt nog wel een vervolg.

'Je ziet dat hij iedereen wil afmaken'

Van der Vaart leeft mee met de trainer na de nederlaag in Velsen-Zuid: "Het is voor hem natuurlijk heel erg zuur. Je bent de gevierde man en de grote trainer bij Telstar, dan ga je naar een grotere club en verlies je daar eigenlijk kansloos met 4-2. Dan ben je wel echt even zuur hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik gun hem ook meer. Ook zijn interview nu weer, hij houdt echt zijn woede binnen. Je ziet dat hij iedereen af wil maken, maar dat kan natuurlijk niet. Nee, ik vind het een heel goede trainer. Maar ja, je moet het wel laten zien. En op dit moment heeft hij een beetje de pech dat het niet lukt."