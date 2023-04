Chris de Graaf doet voordat de slotfase begint nog even een zenuwplasje 💧#SPAPSV pic.twitter.com/UHx7wMcftk — ESPN NL (@ESPNnl) April 4, 2023

Chris de Graaf miste dinsdagavond een klein stukje van de wedstrijd tussen Spakenburg en PSV. De trainer van de thuisploeg ging in de tweede helft even snel naar binnen, waarschijnlijk om even naar het toilet te gaan. Dat deed hij vlak na de aansluitingstreffer van middenvelder Dwayne Green.