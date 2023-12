Trainer Hercules kraakt Ajax tijdens wedstrijdbespreking: 'Eén ding wil ik meegeven...'

USV Hercules hoopt donderdagavond voor een enorme stunt in de KNVB Beker te zorgen door Ajax uit te schakelen. Trainer René van der Kooij heeft zijn spelers in aanloop naar de wedstrijd op het hart gedrukt dat ze niet met knikkende knieën aan de aftrap hoeven te verschijnen.

In door ESPN gedeelde beelden is te zien dat Van der Kooij tijdens de laatste maaltijd voor de wedstrijd de spelers van Hercules moed in probeert te spreken. "Eén ding wil ik meegeven: Ajax is op dit moment echt niet de top wat het moet zijn. Sterker nog: Sparta, maar ook PEC Zwolle voetballen makkelijker dan Ajax", spreekt Van der Kooij zijn spelers toe.

Hercules plaatste zich voor de tweede ronde van de KNVB door in de voorrondes Berkum en ACV te verslaan. De club was vervolgens te sterk voor Scheveningen. Ajax speelt tegen de amateurclub de eerste bekerwedstrijd van het seizoen. De ontmoeting tussen Hercules en Ajax wordt in De Galgenwaard gespeeld en gaat om 18.45 uur van start.