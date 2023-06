Italië zonder Gattuso en Pirlo tegen Spanje

Italië is niet ongeschonden uit de strijd met Frankrijk gekomen. De Italianen wonnen met 2-0 en schaarden zich daarmee bij de laatste acht van het EK, maar kunnen in de kwartfinale tegen Spanje niet beschikken over twee belangrijke spelers. Andrea Pirlo en Gennaro Gattuso kregen immers geel en zijn geschorst voor het volgende duel.

Italië won uiteindelijk met 2-0 van Frankrijk, door goals van Pirlo en De Rossi. Omdat Nederland van Roemenië won (2-0), zijn de Italianen naar de volgende ronde.