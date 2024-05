'Hij is de meest logische kandidaat voor Ajax, hij heeft alles wat de club zoekt'

De Engelsman Graham Potter is nog altijd de grootste kanshebber om de nieuwe trainer van Ajax te worden, zegt clubwatcher Lentin Goodijk in een video-item van Voetbal International. Ook Erik ten Hag is nog altijd in beeld, maar de kans dat de huidige trainer van Manchester United op korte termijn beschikbaar is én openstaat voor een terugkeer in de Johan Cruijff ArenA lijkt steeds kleiner te worden.

Het is al even duidelijk dat Potter, Ten Hag en OGC Nice-trainer Francesco Farioli de voornaamste kandidaten zijn op de verlanglijst van de Amsterdammers. Goodijk ziet de komst van Ten Hag een lastig verhaal worden: "Op zich zou hij heel goed passen, maar het is zeer de vraag of dat gaat lukken. Hij heeft een doorlopend contract bij Manchester United, heeft het daar naar zijn zin en wil in principe niet weg", legt de clubwatcher uit. "En: er komt nog een FA Cup-finale aan (op 25 mei, red.), dat duurt ook nog wel even. Ik vraag me zeer af of daarvóór duidelijkheid komt over zijn toekomst, en Ajax wil eigenlijk wél snel duidelijkheid hebben. Ze willen een dezer weken, voor het einde van het seizoen een trainer hebben."

Verderop noemt Goodijk de 35-jarige Farioli, die met Nice momenteel vijfde staat in de Ligue 1, 'ook wel een heel interessante trainer'. "Ajax is in Nice geweest om met hem te praten, dus dat is zeker een kandidaat. Ik denk niet dat hij bovenaan de lijst staat op dit moment. Maar: Ten Hag is nog maar afwachten of dat gaat lukken, Potter is nog maar de vraag of dat gaat lukken." De Italiaan ('vijf jaar jonger dan Remko Pasveer', grapt Goodijk) is met zijn verleden als student filosofie en assistent onder Roberto De Zerbi in ieder geval een prima 'plan C'. "Hij is een échte voetbalgek, die leeft voor innoveren, tactische foefjes en de individuele ontwikkeling van spelers. Idealiter zoekt Ajax een ervaren hoofdtrainer, maar ook een voetbalgek die kan meebewegen richting de toekomst, dus in dat kader is hij best een logische kandidaat."

Dat neemt echter niet weg dat de kansen voor de Engelsman Potter toch echt het grootst zijn, signaleert Goodijk. "Op dit moment heeft het er alle schijn van dat hij de meest logische kandidaat is om de nieuwe trainer van Ajax te worden. Omdat hij alles heeft wat Ajax zoekt." Berichten dat er al een (financieel) akkoord ligt met de oud-trainer van Brighton & Hove Albion en Chelsea komen op de journalist echter nog wat voorbarig over: "Ik heb niet het idee dat het al in een afrondende fase is. Ze moeten er financieel uitkomen, maar er zijn ook wat andere voorwaarden die geregeld moeten worden. Volgens mij is hij nog op gardening leave bij Chelsea, als hij nu naar een andere club gaat moeten daar ook nog dingen voor geregeld worden." Daarnaast ligt vanuit het buitenland de concurrentie op de loer: "Hij heeft andere opties, bij clubs die een hoop meer bieden. Ik geloof niet dat geld zijn enige drijfveer is, maar het gaat wel om dusdanig veel geld dat het logisch is om daar even goed over na te denken."

