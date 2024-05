Virtuele potindeling Champions Leauge 24/25: PSV en Feyenoord bij elkaar, mogelijk vier clubs uit één land in pot 1

Feyenoord en PSV maken in de virtuele potindeling voor de Champions League in het seizoen 2024/25 beiden deel uit van pot 3. Mocht de huidige nummer drie van de ranglijst, FC Twente, zich via de voorrondes ook voor het hoofdtoernooi weten te plaatsen, dan komen de Tukkers in pot 4 terecht. Mocht Bayer Leverkusen erin slagen de Europa League te winnen, dan is de Bundesliga volgend jaar met liefst vier clubs vertegenwoordigd in pot 1.

Vanaf komend seizoen wordt het aantal deelnemers van het miljardenbal uitgebreid van 32 naar 36 clubs, waardoor iedere geplaatste club zeker is van minimaal acht poulewedstrijden. De virtuele potindeling wordt gebaseerd op de huidige club-coëfficiëntenlijst van de UEFA. Daarin zijn de punten die clubs de afgelopen vijf jaar bijeenharkten in de verschillende Europese toernooien leidend.

Artikel gaat verder onder video

Woensdagavond verzekerde Borussia Dortmund zich van een plaats in pot 1 door in de heenwedstrijd van de halve finales te winnen van het Franse Paris Saint-Germain. BVB voegt zich daarmee bij competitiegenoten Bayern München en RB Leipzig. Leverkusen kan daar als vierde club bijkomen. De kersvers Duits kampioen, die het hele seizoen nog geen wedstrijd verloor, komt bij het winnen van de Europa League uit op 92,000 tot 94,000 punten. Daarmee zouden Die Werkself FC Barcelona naar pot 2 verwijzen. Vandaag (donderdag) speelt de club van trainer Xabi Alonso de eerste halve finale van het tweede Europese toernooi. Leverkusen begint met een uitwedstrijd aan het tweeluik met AS Roma, de verliezend finalist van afgelopen seizoen.

Nederlandse clubs

Op basis van de prestaties van de afgelopen vijf jaar is Feyenoord, dat de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee een rechtstreeks ticket voor de groepsfase, de hoogstgeklasseerde Nederlandse club, met een coëfficiënt van 57,000. PSV doet daar met een totaal van 54,000 nauwelijks voor onder. Beide Nederlandse deelnemers komen daarmee in pot 3 uit, waarin verder clubs als Sporting CP, Lille OSC en Celtic voorkomen. FC Twente, dat de beste papieren heeft om de derde plaats en daarmee een ticket voor de voorrondes veilig te stellen, zou bij het bereiken van het hoofdtoernooi met een coefficiënt van 5,000 in pot 4 terechtkomen.

If @bayer04_en win the Europa League, they will finish the season on 92-94 points. This would mean next season's Champions League pot 1 being formed of:



- 4 Bundesliga clubs

- 2 Premier League clubs

- 1 Spanish club

- 1 French club

- 1 Italian club pic.twitter.com/rMOdDC3RRH — BayernForum.com (@BayernForumCom) May 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.