Veendam neemt Martens over van Willem II

SC Veendam heeft de selectie versterkt met . De 21-jarige middenvelder komt over van Willem II en tekent een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar. Martens was deze week al op proef bij de Groningers en speelde mee in de vriendschappelijke wedstrijden tegen Jong FC Twente en Jong FC Groningen.

Algemeen directeur Wim Jansen van Veendam is blij met de komst van Martens. "Theo is een versterking voor de linkerkant van ons middenveld. Het was ook de wens van de technische staf om voor deze positie versterking te zoeken", zegt hij op de clubsite.

Door de komst van Martens telt de selectie van SC Veendam nu 21 spelers.