Streppel twee seizoenen langer coach van Willem II

Er is eindelijk witte rook te zien in Tilburg: Jurgen Streppel is definitief ook de komende twee seizoenen de hoofdcoach van Willem II. Dat maken de Tricolores via de officiële kanalen wereldkundig. Hij schrapt zijn taken als technisch manager en zal zodoende geen dubbelfunctie meer bekleden bij de promovendus.

De 45-jarige Streppel streek in de zomer van 2011 in Tilburg neer. Hij maakte meteen een promotiejaar mee, maar zag Willem II het jaar daarna weer naar de Jupiler League degraderen. Vorig seizoen kroonde hij zich, nadat hij de dubbelrol als trainer/technisch manager toegewezen had gekregen, tot kampioen van de eerste divisie. Dit seizoen doen de Tilburgers het prima in de Eredivisie, met een tiende rangschikking.

Het was even de vraag of hij voor één of twee seizoen zou verlengen, maar dat zijn er dus twee geworden. 'Ik ben er trots op dat ik bij Willem II mag werken", glimlacht Streppel. "Het is een mooie traditierijke club en de afgelopen jaren zijn we met de gehele staf druk bezig geweest om van Willem II weer een stabiele ploeg te maken. Ik denk dat daarin nog wel wat stappen gemaakt kunnen worden, dus ik ben blij dat ik daar met de rest van de staf verder aan kan werken."

Algemeen directeur Berry van Gool is zeer verheugd met de contractverlenging van Streppel. "Wij zijn erg blij met de contractverlenging van Jurgen. We gaan hiermee door op de weg die een aantal jaren geleden is ingeslagen. Voor Willem II is continuïteit en vertrouwen erg belangrijk en we zijn er trots op dat we samen met Jurgen verder kunnen bouwen aan onze club."