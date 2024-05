'PSG-icoon aangeboden bij Barcelona, club twijfelt of hij het niveau nog heeft'

Paris Saint-Germain-icoon is volgens Spaanse media aangeboden bij FC Barcelona. De inmiddels 31-jarige Italiaan verruilde de Franse topclub afgelopen zomer voor het Qatarese Al-Arabi; in Catalonië zou men daarom twijfelen of de Europees kampioen van 2021 nog wel het vereiste niveau heeft om het verschil te maken.

Voordat hij de overstap naar Qatar maakte, stond Verratti elf seizoenen onder contract in Parijs. De middenvelder werd door de steenrijke club weggeplukt bij Serie B-club Pescara en zou uiteindelijk 416 wedstrijden spelen in het donkerblauwe tenue. Daarin scoorde hij elf keer en leverde hij 61 assists. Met de Parijzenaars legde Verratti onder meer negen keer beslag op de Franse landstitel en won hij ook zes keer de Coupe de France.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen zomer toog de 55-voudig Italiaans interational dus naar Qatar, maar inmiddels is Verratti volgens Mundo Deportivo aangeboden in Barcelona. De Catalanen toonden in 2017 reeds interesse in de speler, die destijds echter gewoon bij PSG bleef. De Spaanse topclub nu twijfelen: "Hoewel hij een speler is die de staf bevalt vanwege zijn ervaring, is zijn komst geen prioriteit", leest het. "Er zijn twijfels over zijn niveau na zijn tijd in de Qatarese competitie, ondanks het feit dat hij met zijn 31 jaar nog jaren mee kan."

Bovendien zou Verratti flink moeten inleveren, mocht hij inderdaad naar de regerend kampioen van Spanje willen verkassen. "Hij had al een hoog salaris bij PSG, maar moet een aanzienlijk offer brengen om de droom te vervullen die Nasser Al-Khalaïfi (de eigenaar van PSG, red.) hem in 2017 onthield, door hem niet naar Camp Nou te laten vertrekken."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Spaanse media melden zeer slecht nieuws voor Memphis Depay

Memphis Depay mag aankomende zomer vertrekken bij Atlético Madrid, zo melden diverse Spaanse media.